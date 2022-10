The Bestbeat svirali muziku Bitlsa u Mts dvorani

BEOGRAD – Povodom 60. godišnjice objavljivanja prvog singla Bitlsa “Love me do”, The Beatles tribute bend – The Bestbeat, održao je večeras koncet u MTS dvorani.

Bend koji već 17 godina nastupa kako širom Srbije, tako i u čitavoj Evropi, podsećajući publiku na najveću pop senzaciju 20. veka, Beograđane je obradovao nekim od najvećih hitova Bilesa iz svih stvaralačkih faza benda.

Publika je sa velikim zadovoljstvom plesala uz neprevaziđene hitove čivene liverpulske četvorke.

Večerašnji koncert bio je neka vrsta vremeplova koja je povezala bitlmaniju sa fanovima benda u 21. veku.

Orkestar Muzikon koji približava klasičnu muziku mladima bio je specijalni gost na večerašnjem koncertu.

U specijalnim aranžmanima mladi muzičari su svirali muziku Bitlsa zajedno sa The Bestbeat.

The Bestbeat su beogradskoj publici, tokom prethodne dekade, svakog decembra, priređivali niz tematskih koncerata koji su bili posvećeni pojedinačnim albumima.

Takođe, najmlađu publiku, svakog januara, poslednjih osam godina u Kolarčevoj zadužbini upoznaju sa muzikom Bitlsa.

U maju i junu ove godine su imali uspešnu turneju po Francuskoj.

Sarađivali su i delili scenu sa nekim od najvećih muzičkih imena sa ovih prostora.

Bend čine: Damjan Dašić – kao Pol Makartni, Vladimir Banovčanin – kao Džon Lenon, Marko Ćalić – kao Džordž Harison, Dušan Živanović – kao Ringo Star.

U dosadašnoj karijeri imali su priliku da tri puta budu deo programa Beatle Week festivala u rodnom gradu “Buba”, Liverpoolu, da zasviraju na nekoliko scena na kojima su svojevremeno svirali i sami Bitlsi (Palais des sports, Cavern club, Casbah club, Obertauern), da upoznaju brojne saradnike poznate četvorke, kao i prvog bubnjara benda Pita Besta.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.