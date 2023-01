„The Prodigy“, „The Exploited“, Eros Ramacoti. . . u 2023. godini u Srbiji

BEOGRAD – Bendovi „The Prodigy“, „The Exploited“, pop muzičar Eros Ramacoti, neke su od inostranih zvezda koje će nastupiti u Srbiji tokom 2023. godine.

Doček Srpske nove godine 13. januara u Novom Sadu izazvao je veliko interesovanje, pa je tako za nastupe već rasprodato više od 60 odsto ukupnog kapaciteta.

Tokom samo jedne noći na više lokacija u Srpskoj Atini, pored domaćih i regionalnih muzičara (Konstrakta i Zemlja gruva, YU grupa, Divanhana, Đorđe David i Ivana Peters, Tijana Bogićević, ABOP, Sana Garić, Lajko Feliks, EYOT), nastupiće afrička r’n’b princeza Nneka u Novosadskoj Sinagogi, ruski rokeri “Shortparis” u Fabrici, zvezde iz Londona “Haelos” u Pozorištu mladih.

Virtuozi klasične muzike Ke Ma i Šihan Vang, uz Silk & Wind DUO održaće koncert u Novosadskom pozorištu (Ujvideki Nepsinhaz), a važno je istaći da su ulaznice za nastup jednog od najvećih džez pijanista i kompozitora današnjice Tigrana Hamasijana iz Jermenije, u Gradskoj koncertnoj dvorani, kao i za koncert holandske muzičke dive Sevdalize već su raspodate.

Spomenuti pop rok bend „Shortparis“ odmah narednog dana 14. januara imaće prvi koncert i u beogradu u sali „Amerikana“ Doma omladine, u organizaciji kuće “Connected Agency”.

Avangardni sastav iz Sankt Peterburga stvara svoju jedinstvenu muzičku estetiku kroz istraživanje i kombinovanje dark elektronike, dens ritmova, post-panka, eksperimentalne nojz muzike, čak i akustičnih šansona.

Nakon što su već osvojili titulu „najboljeg živog nastupa u Rusiji“, članovi benda nastavljaju na grade inostranu karijeru gde su prepoznatljivi po teatralnim i zapanjujućim nastupima koji su bliski praksi preformansa u savremenoj umetnosti.

Nikolaj Komjagin, vokalista, je takođe i filmski glumac: kratkometražni film „Complex Subject“ u kome on igra glavnu ulogu, osvojio je nagradu na Kanskom filmskom festivalu 2019. godine.

Tokom karijere bend je izdao tri EP-ja, četiri studijska albuma, osvojili su mnoge nagrade kod kuće i u inostranstvu, a nastupali su i kao predgrupa raznim grupama kao što je duo „Lebanon Hanover“.

Još dvoje ruskih muzičara će svirati na istom mestu krajem januara i početkom februara.

Tako će Boris Grebenščikov i grupa „BG+“ imati svoj prvi koncert 25. januara u „Amerikani“.

Nakon rasprodatih koncerata u najrazličitijim delovima sveta i izlaska novog albuma grupe Akvarijum, u programu će se uz nove hitove naći i „akvarijumska“ klasika, čime se, prema rečima fanova i poklonika stvaralaštva Borisa Borisoviča iz različitih zemalja, na zadivljujuć način „sjedinjuju večnost i savremenost“.

Grupa Akvarijum je 2022. trebalo da proslavi 50 godina rada, međutim rat u Ukrajini je promenio planove i bend je prekinuo sve svoje turneje.

Ali da svoje slušaoce ne bi u potpunosti ostavili bez muzike, napravljen je privremen partizanski sastav „BG+“ koji je već obišao na desetine zemalja širom sveta.

Kuća „Connected Agency“ predstavlja Monetočku — rusku pop senzaciju, koja će nastupiti sa svojim popularnim hitovima i novim pesmama 3. februara isto u „Amerikani“.

„Monetočka“ je postala popularna kada je objavila svoje poznate ironične pesme na društvenim mrežama i u njima koristi nežan glas sa visokim tonovima da govori o akutnim problemima u ruskom društvu.

Nakon što je njena muzika postala zabranjena u Rusiji, Liza Monetočka je krenula na dobrotvornu turneju „Voices of Peace“.

U decembru 2022. pevačica je objavila animirani spot „Gori“ koji pripoiveda o destruktivnoj moći propagande.

Do sada, Monetočka je objavila 2 albuma, 2 EP-ja, i mnogo drugih pesama i singlova, a trenutno radi na novom albumu.

Dom omladine će biti veoma produktivan kada je reč o gostovanjima stranih izvođača: premijerno u Beograd 23. februara dolazi grčki cold/dark wave duo „Selofan“ iz Atine.

„Selofan“ je nastao 2012. u Atini, a čine ga Ioanna Pavlidou, koja je tada bila di-džej, i Dimitris Pavlidis, tada tonac u istom klubu, kao i Joanna, i vrlo brzo su došli na ideju da osnuju bend.

Dosad su izdali šest albuma, a poslednji od njih, vrlo simboličnog naziva „Partners in Hell“ promovisaće ovom prilikom u Domu omladine.

Ljubitelji pank i hevi metal muzike imaće prilike da uživaju u koncertima stranih muzičara naredne godine, kada će Beograd na proleće, tokom aprila i maja, posetiti čuveni „The Exploited“, ali i sastavi „Kataklysm“ i „Soilwork“.

Organizatori koncerata su poznate agencije “MM Concerts” i “Serbian Hellbangers”, koje već duže vreme dovode inostrana imena žestokog zvuka,

Death metal legende „Kataklysm“ sa radom su počeli početkom 90-ih godina u Kanadi, a poslednje tri decenije svoj muzički put su stvarali kroz metal svet izdanjima koje su odlikovali haotičnost i melodija.

Bend je nekoliko puta u karijeri svirao u Srbiji, a sada će težište biti na poslednjem sudijskom albumu “Unconquered” koji zbog korona virusa nije adekvatno promovisan uživo.

Grupa „Soilwork“ je takođe melodični death metal najpoznatije škole Geterborga, ali pažljivo gradeći sopstveni stil, predvođen Björn „Speed“ Stridom, jednim od najaktivnijih ljudi na metal sceni.

Šveđani su u Srbiji debitovali na Exit festivalu 2019. godine, a nastup u prestonici se već dugo čeka.

Njihov čak 19. studijski album „Övergivenheten“ je objavljen u avgustu, a naravno bend će spremiti specijalnu set listu za beogradski koncert.

Koncerte na ovom diptih maratonu će pojačati i „Wilderun“, američki progresiv metal sastav koji će se pre svega svideti fanovima švedske metal rok grupe „Opeth“ sa kojima ih najviše porede.

Sada sa ponosom dve koncertne agencije predstavljaju i škotski pank bend „The Exploited“ za 7. maj 2023. takođe u Domu omladine Beograda.

Jedni od poslednjih čuvara iskrenog pank duha, istrajni borci za pravdu i istinu, tvorci buntovničkog stava, svoj put su započeli 1979. da bi nakon nekoliko demo snimaka 1981. godine izbacili kultni debi album „Punk’s Not Dead“ koji je udario temelje novog talasa pank zvuka.

Naslovna pesma sa prvog albuma je do danas „himna“ pankera širom sveta.

Italijanski pop – rok muzičar, pevač i tekstopisac, Eros Ramacotti svoj veliki povratak obeležio je novim albumom „Batito Infinito“ istoimenom svetskom turnejom, dok će se grandiozni koncert u Beogradu održati 21. aprila 2023. od 21 časa u Štark Areni u organizaciji „Hype entertainment“ deo grupe „Hype“ .

Svetska turneja je počela u septembru 2022. a trajaće do maja 2023. godine.

Imena The Prodigy, Skrillex, Keinemusik i Viagra Boys predvode prva 23 izvođača za Exit 2023 u julu.

Jedna od najtraženijih turneja 2023. godine stiže na Petrovaradinsku tvrđavu: kultni britanski sastav i najuticajniji elektro-tehno-rejv bend svih vremena „The Prodigy“ vraća se nakon višegodišnje pauze kao hedlajner vodećih evropskih festivala, a među njima će se naći i Exit.

Oni imaju duboku istoriju nastupa i povezanosti sa domaćom publikom, jer su imali nastupe na Exitu četiri puta (2007, 2009, 2013. i 2016), a u Beogradu su gostovali tri puta – u Hali Pionir (1995), na Beogradskom sajmu (2005) i na Kalemegdanu – Donji grad (2012).

Mnogi su mislili, uključujući i sam bend, da će The Prodigy prestati sa radom nakon užasne tragedije, jer su izgubili jednog od frontmena – čuvenog Kita Flinta 2019. godine.

Ipak, povratnički koncerti u Londonu su pokazali da je idu dalje sa karijerom i turnejama, i julu će koncert na Exitu uključiti i specijalnu lasersku projekciju Kita Flinta.

Elektro tehno hitovi „Firestarter“, „Breathe“ (premijerno izvedena u Beogradu), „Smack My Bitć Up“, „Voodoo People“, „No Good (Start The Dance)“, „Out Of Space“, „Everybody In The Place“ predstavljaju deo muzičke istorije i odrastanja generacija širom sveta, već 30 godina.

Program novog Exit 2023 izdanja predvode i revolucionar elektronske scene, nosilac čak osam Gremi nagrada Skrillex, švedska rok senzacija Viagra Boys iz Stokholma, kolektiv Keinemusik, koji su među najtraženijim elektronskim izvođačima današnjice, kao i duo CamelPhat, Hot Since 82, LF System, Vintage Culture i Indira Paganotto.

Nastupe na festivalu potvrdili su i američki ska sastav „The Toasters“, i na žestoki „Explosive stage“ stižu švedski hardcore pank bend „Wolfbrigade“, pank-rok diva Suzi Moon, britanske legende „Cockney Rejects“, kalifornijski melodic hardcore sastav „Ignite“, klivlendski treš metalci „Midnight“, „Mirror“ i „The Bar Stool Preaćers“, rumunski atmosferični folk blek metal sastav „Sur Austru“, kao i američki threš metal bend „Sacred Reić“.

Ukupno 23 imena spremna su da zauzmu svoja mesta u Exit univerzumu, dolaskom na pet bina – Glavnu, mts Dance Arenu, Visa Fusion, Explosive i Paćamamu, od 6. do 9. jula 2023.

Što se tiče regionalne scene, hrvatska pop diva Nina Badić će na Dan zaljubljenih – 14. februara gostovati u Mts Dvorani na koncertu „U ime ljubavi“ kao presek najvećih hitova iz bogate karijere.

Na isti dan će pevati takođe muzičar iz Hrvatske – Mile Kekin sa svojim trijom u klubu Zappa baza (nedavno je gostovao i u klubu Fest i na oproštajnom koncertu „Hladnog piva“ u BelExpo centru), dok će reper iz Bosne i Hercegovine Edo Maajka gostovati 28. januara takođe u Zappa Bazi.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.