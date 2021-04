„Tiho teče Misisipi“ premijerno 6. aprila u BDP-u

BEOGRAD – Nova predstava Beogradskog dramskog pozorišta “Tiho teče Misisipi” prema romanu Vladimira Tabaševića, u režiji gosta iz Hrvatske Ivice Buljana, biće premijerno izvedena 6. aprila, i povodom toga autorska i glumačka ekipa je danas imala susret sa medijima u restoranu „Nota“ u blizini BDP-a.

Sa novim upravnikom Jugom Radivojevićem pozorište na Krstu ima veoma ambiciozan plan i izraženu hiper produkciju, jer samo u aprilu će imati čak pet premijera.

Dramatizaciju romana “Tiho teče Misisipi” napisali su sam autor knjige Vladimir Tabašević, inače dobitnik NIN-ove nagrade, i reditelj Ivica Buljan, i time je pisac debitovao u pozorištu.

Kako je naveo Tabašević, imao je zadovoljstvo da radi sa celom ekipom na ovoj predstavi, jako je zadovoljan glumcima i saradnji sa čuvenim rediteljem.

Taj roman je bio prvi koji je on napisao i te 2015. godine odmah je ušao u uži izbor NIN-ove nagrade, da bi kasnije osvojio značajnu regionalnu nagradu „Mirko Kovač“.

Nagrađivan reditelj Buljan, koji u svojoj kolekciji u vitrinama ima Sterijine i Gaveline nagrade, napominje da je pozorišna predstava čin u kome nema unapred zacrtanih ciljeva, što je bi i slučaj u rad na “Misisipiju”.

“Sam roman Tabaševića nije sastavljen od dramskih i dijaloških situacija ili dramskih likova, već je to jedan raspršeni svet maštanja, snova, izmišljenih situacija”, objasnio je reditelj Buljan i dodao da je početak rada na projektu bio u dogovoru sa piscem da on ne uradi direktnu adaptaciju knjige, jer bi to bilo nemoguće, neizvodljivo.

“Zadatak nam je bio da u našem kreativnom ambijentu ponovo sastavimo sve te zanimljivosti i stanja koje roman nudi. Ukratko mogu reći da je ovo veoma slobodna interpretacija motiva priče o jednom mladiću koja nas vodi ka njegovom odrastanju”, naglasio je reditelj, jedan od dvojice autora dramatizacije romana.

Saradnja sa piscem romana i istovremeno autorom dramatizacije Tabaševićem je tekla po takvom sistemu procesu rada, da nakon proba koje su imali, on sutradan donese utvrđene dijaloški raspisane scene.

“Da pojasnim da ovo nije adaptacija romana, već je napisana nova drama sa postojećim likovima iz tog omana koji se nalaze u novim situacijama. Tako da unapred budu upućeni čitaoci ovog dela šta ih očekuje u ovoj predstavi”, otkrio je Buljan.

Reditelj je napomenuo da je za sam roman čuo onda kada je dobio spomenutu regionalnu nagradu “Mirko Kovač” i od tada je delo veoma čitano u Hrvatskoj i drugim zemljama bivše Jugoslavije, a posebno mu je zanimljivo što govori o odrastanju na više nivoa.

U prvim utiscima, glumica Vesna Čipčić je rekla da je srećna što u ovoj predstavi radi sa „ekipom iz snova“.

„U ovom periodu svog rada ja svakako dosta učim od mladih što mi je veoma dragoceno i u ovom komadu. Nikad nisam u karijeri na ovaj način radila predstavu, a verujem ni sve moje mlađe kolege, jer rad sa rediteljem je stvarno bilo nešto posebno“, istakla je Čipčić.

U novom komadu igra i Branka Katić, proslavljena glumica koja se vratila iz Engleske da živi u Srbiji i od nedavno je član BDP-a. Osim njih dve, glumačku ekipu čine pretežno umetnici mlađe generacije – Aleksandar Jovanović, Vladan Milić, Dunja Stojanović, Jana Milosavljević, Mladen Sovilj, Miloš Petrović Trojpec, Milan Zarić i Nikola Malbaša.

U autorskoj ekipi se nalaze i – scenograf Aleksandar Denić, kostimograf Nebojša Lipanović i kompozitor Mitja Vrhovnik Smekar.

(Tanjug)

