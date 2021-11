Timarov: Predstava Kerovi je pozorišni praznik

BEOGRAD – Gost nove epizode video serijala „Tanjug Reflektor“ bio je glumac Srđan Timarov koja je govorio o svojim ulogama u predstavama „Široka zemlja“ i „Kerovi“ kao i postapandemijskoj budućnosti pozorišta.

Timarov je opisao kao „vrlo kompleksan komad“ „Široku zemlju“, koju igra u matičnom Jugoslovenskom dramskom pozorištu uz Vojina Ćetkovića, Mariju Vicković i druge, u režiji Marka Manojlovića.

Prema njegovim rečima, pisac Artur Šnicler je bio veliki prijatelj psihoanalitičara Sigmunda Frojda i „zajedno su se bavili muško-ženskim stvarima na kojima počiva svet“.

„Komad nije lak da se uradi, vrlo je zahtevan, dugo smo radili. Moje pozorište je…postavilo strukturu koja nije viđena do sada, koja je neobična, nije svakom prihvatljiva, ali mi smo se potrudili da progovorimo o temi koja sve nas negde dira“, naglasio je glumac.

Priznavši da smatra da je „kamera uljez u pozorištu“, Timarov je rekao da upotreba videa u teatru nije novost, ali da lično nije video da je to do sada primenjeno na način kao što je to u „Širokoj zemlji“ uradio Manojlović, koji je radeći brojne serije „bio najbolji čovek“ da to sve ukomponuje.

Predstavu „Kerovi“ koju igra sa Aleksandrom Srećkovićem Kuburom u Teatru na Brdu Timarov opisuje kao „svojevrsni pozorišni praznik, jer predstavlja vraćanje u pozorišnu suštinu“ sa praznom scenom i dva glumca koji „u komunikaciji sa publikom stvaraju neku magiju“.

„‘Kerovi’ su vrlo retka predstava. Nema slične. To je predstava o ljubavi. Šta bi bilo kada bi naši psi progovorili kako oni vide ljude. Priče su veoma duhovite, iskrene, jer su psi sami po sebi iskreni“, naveo je Timarov.

Predstava reditelja Erola Kadića po tekstu Kristofera Dž. Džonsona je prešla 100 izvođenja, a Timarov ističe da „Kerovi“ imaju puno preporuka i ljudi koji se vraćaju da je ponovo pogledaju, pošto se tokom izvođenja „mnogo smeju ali i rasplaču“.

Upitan kakvu očekuje budućnost pozorišta u postpandemijskom svetu, Timarov je ocenio da je „pozorište toliko grandiozna i snažan stvar da nikad neće biti zamenjiva, niti živi kontakt publike i glumaca može da zameni druga stvar“.

„Šta će se desiti sa bioskopom je drugo pitanje, jer ljudi polako kod kuće imaju savršene bioskope. Nisam siguran da li će proći kroz neku vrstu transformacije. Što se teatra tiče, ljudi su po pandemiji bojažljivo dolazili, plašili se, ali već za mesec, dva shvatili su da je sve uredu. Uželeli se svega. Ne može čovek bez živog čoveka. Neće to ugroziti nijedna pandemija“, zaključio je Timarov.

(Tanjug)

