Tom Kruz snima film na Međunarodnoj svemirskoj stanici

TAJTUSVIL – Tom Kruz bi mogao da postane prvi civil koji je pošao u „svemirsku šetnju“, ukoliko, kako je najavljeno, raketom SpaceKs Falcon 9 iz NASA Kenedi svemirskog centra, na brodu Krev Dragon, pristane na Međunarodnu svemisku stanicu (IŠ) kako bi tamo snimao film, prenosi sajt Tesmanian.

Akcioni film koji tek treba da dobije naslov ima budžet od oko 200 miliona dolara, a Kruz će krenuti u avanturu SpaceKs-a sa rediteljem akcionih filmova Dagom Limanom, koji će biti zadužen za snimanje filmskih scena u nultoj gravitaciji.

„Tom Kruz nas vodi u svemir. On vodi svet u svemir. To je plan“, rekao je Lengli. „Imamo sjajan projekat u razvoju sa Tomom, koji ga smatra da radi upravo to. Odnese raketu do svemirske stanice i puca i nadamo se da bude prvi civil koji je napravio šetnju svemirom van svemirske stanice“, rekao je Lengli.

Dodaju da se većina filma „odvija na Zemlji, a onda lik mora da ode u svemir da bi spasio dan“.

U maju 2020., bivši administrator NASA-e Jim Bridenstine najavio je da će agencija sarađivati sa holivudskim glumcem akcionih filmova Tomom Kruzom na snimanju filma na Međunarodnoj svemirskoj stanici (IŠ).

„NASA je uzbuđena što će raditi sa Tomom Kruzom na filmu na svemirskoj stanici! Potrebni su nam popularni mediji da inspirišemo novu generaciju inženjera i naučnika da pretvore NASA-ine ambiciozne planove u stvarnost“, rekao je Bridenstajn.

„Trebalo bi da bude jako zabavno!“ rekao je osnivac SpaceKs-a Elon Musk u odgovoru na najavu.

Tačan datum još uvek nije poznat.

Glumčevim svemirskim letovima upravlja Akiom Space, kompanija iz Hjustona u Teksasu, koja nudi usluge upravljanja svemirskim letovima za civile da posete IŠ. Kompanija je takode proizvođač svemirske infrastrukture i ima ambiciozne planove da izgradi sopstvenu svemirsku stanicu u niskoj Zemljinoj orbiti.

Ranije ove godine, 20. januara, Akiom je najavio da će izgraditi „modul za medije na naduvavanje“ koji će biti pricvršćen za svemirsku stanicu kako bi ga koristio Kruz po dolasku.

Predviđeno je da bude prvi svetski studiji za sadržaj i zabavu i višenamenska arena u svemiru“.

Planirano je da modul bude instaliran na svemirskoj stanici 2024. godine, a datum je podložan promeni.

Tom Kruz je poznat po tome svojim vratolomijama u akcionim filmovima, i mogao bi da postane „prvi civil koji je prošao svemirsku šetnju“ van svemirske stanice, rekla je šefica kompanije Universal Pictures Dona Lengli u intervjuu za BBC ove nedelje.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.