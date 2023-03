Tomu Kruzu odbijeno da sleće helikopterom na arktički Svalbard

LONDON – Guverner Svalbarda, norveške teritorije 600 milja od Severnog pola, odbio je da izda dozvolu za 30 sletanja helikoptera u okviru snimanja osmog dela filmske franšize „Nemoguća misija“ sa Tom Kruzom.

Šefica odeljenja za životnu sredinu Kristin Hegelund, rekla je da vlasti pokušavaju da „očuvaju praktično netaknutu životnu sredinu na Svalbardu“ i da će se sve na toj teritoriji odvijati tako da ne dođe do nepotrebnog uznemiravanja ljudi ili životinja, prenosi Tajms.

Glumačka ekipa trebalo bi u sredu da doputuje radi tronedeljnog snimanja, a kašnjenje u dobijanju dozvole moglo bi da izazove probleme za producentsku kuću Paramount, koji je planirao da snima u kratkom vremenskom periodu kada je na Svalbardu skoro konstantno svetlo.

Lokalna producentska kompanija PolarKs, koja koordinira snimanje, uložila je žalbu na odluku guvernera.

Kako se navodi, ta kuća je ranije dobila dozvole za sletanje helikoptera u udaljene delove ostrva za prethodne projekte, ali ne u ovom obimu.

Norveška ministarka kulture Anet Tretebergstuen ranije je odbila produkcijskoj kompaniji uobičajene subvencije koje bi dobijala za snimanje u Norveškoj, navodeći kao razlog zabrinutost zbog narušavanja pejzaža Svalbarda.

Mark Volf, pilot kaskader helikoptera koji je radio sa Kruzom i odvojeno snimao na Svalbardu, razumeo je dilemu.

„Tom voli da ide na mesta u helikopterima, a ne na zadnjem delu skimobila ili tako nešto. Ali to je nešto što danas moramo uzeti u obzir, buku i uznemiravanje divljih životinja zbog helikoptera. To je svetska prestonica polarnog medveda. Ponekad postoji određeni uzgoj koji se odvija u doba godine koje ne žele da uznemiravaju. Sada je proleće pa oni tek izlaze iz hibernacije“, objasnio je on.

Na Svalbardu živi 2.700 ljudi, kao i oko 3.000 polarnih medveda.

Netaknuti ledeni pejzaži i visoki glečeri ranije su privlačili velika imena na Svalbard – poznato je da su tu snimani „Umri drugi dan“, filmu o Džejms Bondu iz 2002, a Kolin Farel i Stiven Grem su tamo snimali u ledu za mini seriju „Severna voda“ iz 2021.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.