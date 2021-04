Trupa „Malpaso“ večeras u Ateljeu 212 u okviru 18. BFI

BEOGRAD – Kubanska pozorišna trupa Malpaso iz Havane gostuje večeras u okviru 18. Beogradskog festivala igre na sceni Ateljea 212 s triptihom predstava “Neukrotivi valcer”, “24 sata i pas” i “Tabula Rasa”, a direktor te kompanije Fernando Saes danas je imao susret sa medijima, iako je sa ansamblom stigao kasno sinoć malo pre ponoći nakon 24 sata putovanja.

Ukupno 14 igrača će danas od 19.30 zaigrati veoma složenu i zahtevnu predstavu sastavljenu iz tri zasebne celine kao neka vrsta omnibusa, a taj projekat će osim Ateljea 212 videti i publika u Novom Sadu – 5. aprila u SNP-u i Gornjem Milanovcu 7. aprila na sceni Kulturnog centra.

Saes naziva svoju trupu – Malpaso porodica, u ime koje je veoma zahvalan pozivu direktora i osnivača BFI-ja Aje Jung, i nada se da će nakon premijernog gostovanja u Srbiji s mini turnejom, ponovo dolaziti na ovaj festival.

„Prvi put u karijeri gostujemo sa čak tri komada u jednoj celini“, naglasio je Saes.

„Nikada do sada to nismo radili niti nam je bila praksa, obično idemo sa jednom predstavom. Mi zaista u trupi volimo sve naše predstave, sve su nam pođednako drage, a vaša selektorka Aja Jung je odabrala upravo one projekte koji predstavljaju filozofiju naše kompanije“, naveo je direktor „Malpasa“.

Objasnio je da za svoju trupu pozivaju raznovrsne koreografe da realizuju zanimljive predstave, i u većini scenskih dela su prepoznatljivi momenti kubanske kulture.

“Hvala na gostoprimstvu, na ogromnom trudu i upornosti organizatora Beogradskog festivala igre. Kada je planirana, ova turneja je trebalo da uključi nastupe u Parizu i u nekoliko gradova u Francuskoj, a zatim i dolazak u Srbiju”, otkrio je umetnik.

“Kada su francuski teatri počeli da otkazuju izvođenja, verovali smo da će takvu odluku slediti i Beograd. Međutim, BFI je dodao predstave u Novom Sadu i Gornjem Milanovcu, pa je avantura mogla da počne”, sa radošću je govorio Saes.

“Imali smo mnogo problema, ali to više nije važno. Tu smo, spremni za susret sa publikom vašeg izuzetnog, međunarodno priznatog Festivala”, podvukao je prvi čovek kompanije.

On smatra da je čitavo njihovo putovanje do Srbije prava Olimpijska trka, jer zaista poprima te dimenzije, i ako se ikada bude pisala knjiga o njihovoj trupi, to će biti posebno poglavlje.

Putovali su ravno 24 sata, uveliko su rasprodali predstave u sva tri grada Srbije, i raduju se što će predstaviti vrhunski izbor svojih produkcija kao dela tri izuzetna koreografa – Azure Barton, Ohada Naharina i Osnela Delgada.

Prve nastupe ove trupe u Srbiji, a ujedno i prve nakon skoro godinu dana pauze, pratiće Ros Lekler, direktor njujorškog Džojs teatra, koji je generalni producent svih projekata trupe, kao i njihovih gostovanja.

Kako ističe Saes, bez tetra iz Njujorka, ne bi ni opstali, budući da su osnovani 2012. godine kao neprofitna organizacija, odnosno nezavisna privatna trupa, tako što su se odvojili od sigurnog državnog posla u Kubanskom nacionalnom baletu i odlučili da stvaraju nešto svoje.

“Pandemija nas je zatekla na američkoj turneji u Bostonu, išli smo na Floridu, bili u seriji gostovanja upravo u Joyce theatre-u, i onda je nastao lockdown”, priseća se direktor “Malpasa”.

“Nigde dalje nismo igrali, a onda smo počeli ponovo tek u januaru ove godine u Havani, radili smo i van grada, međutim onda smo opet stali. Sve se ovo radi pod neverovatnim okolnostima, i smatram velikim podvigom biti prvi put na ovakvom festivalu kod vas, a to je ujedno i ogromna odgovornost”, smatra Seas.

Naglasio je da su prolazili seriju PCR testova na kovid-19, a da ih čeka šest dana u karantinu čim se vrate sa gostovanja u Beogradu.

“Ipak, siguran sam da će radost za igrom sve to kompenzovati, tako da će nam biti lakše. Vi ste inače jedan od apsolutno retkih festivala na celom svetu koji se trenutno održava”, naveo je direktor.

“Jedinstveni ste po tome da u ovom vremenu ipak funkcionišete, dovodite najznačajnije svetske trupe i na taj način šaljete zaista snažnu poruku za sve umetnike, i hvala vam što postojite”, sa emocijama je govorio Saes.

Prema njegovim rečima, sva tri komada predstavljaju reprezentativnu produkciju, pravi trostruki spektakl za sva čula, sliku i priliku – identitet kompanije Malpaso: “Neukrotivi valcer” Azure Barton, “24 sata i pas” Osnela Delgada i “Tabula Rasa” Ohada Naharina.

Dobrodošlicu još sinoć na beogradskom aerodromu, kao i danas, trupi je poželela lično direktorka BFI-ja Aja Jung, domaćin konferencije.

“Letovi su nekoliko puta otkazivani, i na kraju je jedina mogućnost dolaska trupe Malpaso bio let preko Pariza”, objasnila je Jung, prva dama BFI.ja.

“Čekali smo na vize, a dolazak je podrazumevao 27 sati putovanja i dva testiranja na kovid. Sve to ne bi bilo toliko složeno, da već sutra ne treba da nastupe pred beogradskom publikom u Ateljeu 212”, podsetila je ona.

“Ova trupa je primer upornosti, požrtvovanosti i ljubavi prema profesiji.

Prava je šteta što Atelje 212 nije mogao da ponudi još jedan dan za drugo izvođenje, ne samo zbog ovih sjajnih umetnika, već i zbog beogradske publike koja uporno zove i moli za svoje mesto u već rasprodatoj sali”, zaključila je Aja Jung.

Ubrzo nakon osnivanja 2012, Malpaso je postala jedna od najtraženijih kubanskih trupa savremene igre, koja je posvećena radu sa priznatim svetskim autorima, ali neguje i nove kubanske koreografske nade.

(Tanjug)

