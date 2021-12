Turski film „Čuvar brata svoga“ dobio nagradu MFJR

BEOGRAD – Dobitnik nagrade publike za najbolji film Mreže festivala Jadranske regije (MF JR), Adriatic Audience Award, je film “Čuvar brata svoga” Ferita Karahana iz Turske, koji je premijerno prikazan na Festivalu autorskog filma uz prisustvo reditelja.

Najbolji film izabran je sabiranjem glasova publike Sarajevo Film Festivala, Zagreb Film Festivala, Festivala autorskog filma i Filmskog festivala Herceg Novi, kao i publike koja je ovaj film imala priliku da gleda online, na VoD platformi Ondemand.kinomeetingpoint.ba.

Cilj nagrade publike Mreže festivala Jadranske regije, Adriatic Audience Award, je promocija i veća vidljivost evropskog filma, a nagrada će omogućiti filmu i da bude prikazan u bioskopima na području bivše Jugoslavije.

Autor vizualnog rešenja Nagrade publike Mreže festivala Jadranske regije, Adriatic Audience Award, je Srđan Stefanović (1985.), akademski vajar i slikar iz Srbije.

Film „Čuvar brata svoga“ (Turska, 2021, 85 min.), opisan kao spoj Olivera Twista i Smrti gospodina Lazarescua, na Berlinalu je osvojio nagradu Fipresci.

Film prati Jusufa i njegovog najboljeg prijatelja Memu, koji pohađaju školu za kurdske dečake internatskog tipa, smeštenu na osami u planinama istočne Anadolije.

Kada Memo oboli od misteriozne bolesti, da bi pomogao svom prijatelju, Jusuf je prisiljen da se suoči s birokratskim preprekama koje pred njega postavlja represivna školska uprava.

Dok odgovorne odrasle osobe shvate ozbiljnost Memine zdravstvene situacije i pokušaju ga prebaciti u bolnicu, iznenadne guste snežne padavine zatrpavaju školu.

Bez izlaza i očajni da prizovu pomoć, dok vreme neumitno prolazi i preti da istekne, nastavnici i učenici počinju igrati igru prebacivanja krivice u kojoj na površinu izbijaju stare zamerke i dobro čuvane tajne.

Reditelj Ferit Karahan rođen je 1983. u Turskoj. Karijeru je započeo kao prvi asistent režije na igranim filmovima.

Za kratkometražne filmove Before the Flood (2010.) i Yusiv’s Dream (2011.) osvojio je više nagrada i posebnih priznanja. Njegov debitantski dugometražni film, The Fall from Heaven (2013.), prikazan je i nagrađen na brojnim međunarodnim festivalima.

(Tanjug)

