U Beogradu otvorena 53. „Radost Evrope“

BEOGRAD – Manifestacija „Radost Evrope“, koja se ove godine održava pod sloganom „Zamislite, deco“, otvorena je danas 53. put velikim karnevalom, u kojem su učestvovala deca iz 12 evropskih zemalja, kao i deca domaćini, šetala od Trga Republike do Kalemegdana.

„Danas smo imali prijem u Palati Srbije, a danas je zvanično otvaranje manifestacije. Pod sloganom „Zamislite, deco“, kojim obeležavamo sto godina od rođenja srpskog književnika Duška Radovića“, rekla je urednica programa u Dečjem kulturnom centru Beograd Ivana Teodorović Stojanović.

Beograd je danas bio dečija prestonica, i to dečija prestonica Evrope, ali osim dece iz Evrope, sa predstavnicima iz 12 stranih zemalja, sa decom iz Srbije, iz Vranja, Zrenjanina, Pančeva, decom iz Lazarevca, naveli su organizatori.

„Manifestacija je juče počela izložbom 24. Likovnog konkursa „Radost Evrope“. Među zemljama su Norveška, Mađarska, Bosna i Hercegovina, Poljska…“, rekla je Teodorović Stojanović.

Ona je na pitanje novinara, koja je poruka ovogodišnje manifestacije, istakla da je vreme da ljudi oslušni decu, jer se sva mudrost krije u deci.

„Slušajte decu, deca znaju najbolje. To bi bila poruke ovogodišnje Radosti Evrope“, poručila je Teodorović Stojanović.

Ove godine deca iz 12 zemalja došla su u Beograd, a odsešće kod porodica dece učesnika, domaćina u Srbiji.

Nakon svečanog otvaranja manifestacije, održanog karnevala i programa na Kalemegradu, sutra ćeuslediti program u Dečijem kulturnom centru Beograd, u okviru kojeg će biti održana dva koncerta, naveli su organizatori.

„Koncertima deca će prikazati svoje muzičko-scenske nastupe, ali u stvari suština tih koncerata je, zapravo, da se oni svi međusobno upoznaju, da prikažu jedni drugima svoju kulturu, svoje običaje, svoju tradiciju kroz muziku i ples, to je suština ove manifestacije“, rekla je Teodorović Stojanović.

Ona je dodala da je posle koncerta „Susret prijateljstava“, najavljen veliki događaj 4. oktobra, koji će predstavljati „krunu manifestacije“, a to je gala svečani koncert, koji će se ove godije održati u MTS Dvorani, čiji će direktan prenos biti emitovan na drugom programu RTS-a.

„Prava vrednost manifestacije Radost Evrope je lični kontakt dece, vršnjaka, koji mogu iz različitih zemalja da se dodirnu, da se upoznaju, da razmene rečenice, a na bilo kom jeziku da pričaju oni se razumeju. To je suština“, istakla je Teodorović Stojanović.

(Tanjug)

