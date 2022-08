U Galeriji „Novembar“ u Beogradu otvorena multimedijalna izložba „Dear Boss“

BEOGRAD – Multimedijalna izložba “Dear Bos s“ tandema autorki Anastasije Pavić i Alme Gačanin otvorena je večeras u Galeriji „Novembar“ u Beogradu i trajaće do 11. septembra.

Umetnice su izvele i zajednički performans „Oral Fixation“, koji se bavi temama rodne uloge žene, identitetom i položajem lepšeg pola kao radnice, što je zapravo težište i njihovog kompleksnog izložbenog projekta.

Performans od nepunih pola sata predstavlja više dokumentaristički razgovor, dijalog kao traktat o škakljivim, tabu situacijama, relacijama dva pola u različitim životnim okolnostima.

Njih dve sve vreme sede za stolom dok pričaju i izvode to scensko delo koje deluje kao generalna proba za neku buduću dužu predstavu u vidu duo drame.

Autorke su tokom performansa sve vreme pod maskama i komuniciraju samo na engleskom jeziku.

Alma i Anastasija su tako duboko ušle u svoje uloge, ali se i poistovetile sa tim ženama, u priči o odnosu muškaraca i žena, neverstvu u braku, o potrebi nežnijeg pola da u intimnostima uvek bude jedina i dovoljna svom partneru, ili šefu na poslu.

Prostor izložbe je podeljen u dva segmenta i dve odvojene sale, tako da je u sporednom delu rezervisano poglavlje video radova – performansa koji se iznova emituju.

Glavni deo Galerije „Novembar“ u kome je izveden performans pred velikim brojem publike, rezervisan je za upečatljive akvarel slike koje prikazuju selekciju više grupa aktova u različitim bojama – plava, zelena i roze.

Ogoljena ženska tela na svim tim slikama poručuju svom šefu, takođe samo na engleskom jeziku, uz početak „Dear Bos s“, različite odluke: „Mi želimo sve, kao i više od toga. I želimo da odeš. Radnice“ .

Takođe, jarko plave žene sa slika govore – „Dragi šefe, primila sam pozitivnu evaluaciju mog rada i bila sam oduševljena, ali onda sam shvatila da sam zamenila naporan rad za privilegije, i to me je rastužilo. Hvala ti“.

Treća slika sa roze golim ženskim telima kao gradacija ka finalu ističe poruku za svog šefa – „Mi se nepristojno ponašamo, mi od sada uspostavljamo pravila, preuzimamo kontrolu, uveliko znamo tvoj plan. Sve najbolje, Radnice koje ti više ne poseduješ“.

U katalogu izložbe istoričarka umetnosti Maja Petrović je naglasila da autorke obrađuju teme seksualnosti, ženstvenosti i rada, kroz eksplicitno performiranje feminiteta ili upotrebu motiva preuzetih iz popularne kulture.

Na taj način, radovi Alme Gačanin i Anastasije Pavić izazivaju i provociraju društvene pojave povodom ovih tema: visoko performativni ženski subjekti naglašeno su pervertirani, i time preispituju sopstveno shvatanje kao produkta muške želje.

„U kontekstu savremenih homogenizujućih ekonomsko-političkih i socijalnih struktura, umetnice teže repozicioniranju sopstvenih hibridnih društveno-tehnoloških tela“, istakla je Maja Petrović.

Alma Gačanin (34) rođena u Sarajevu, živi i radi kao umetnica, iako se bavi i drugim poslovima, kako je istakla u svojoj biografiji.

Master obrazovanje je stekla na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu na Nastavničkom odseku i kao svestrana autorka bavi se crtežom, fotografijom, video radovima i performansom.

Posebno je zanima pozicija žene u kapitalizmu, biopolitika, teorija vrednosti i socijalne reprodukcije.

Dobitnica je nagrade za najboljeg umetnika u „BiH ZVONO 2022“, i finalistkinja iste nagrade u 2016. godine.

Predstavljala je BiH na Bijenalu mladih Evrope i Mediterana, u Milanu 2015. godine.

Kako navodi, feministkinja je u privatnom životu i u ulogama koje igra kao umetnica-radnica.

Anastasija Pavić (24) je studentkinja Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu na odseku za Nove medije u klasi profesora Zorana Todorovića.

U svom autorskom tekstu za svoj segment izložbe kolaža, Pavić je zapisala neke svoje stavove i misli na temu seksualnosti i u raznim kontekstima na osnovu svog iskustva preko jedne onlajn platforme, došla do zaključka da je „danas intima postala javni proizvod“ i da je „ljudsko telo pod velikim društvenim i političkim pritiskom“ .

Ta platforma je dostigla ogromnu posećenost za vreme svetske ekonomske krize (2008) i pandemije korona virusa (2020/2021).

Pavić je izlagala na mnogim grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu. U svojoj umetničkoj praksi obrađuje savremena društvena pitanja -post-sajber feminizam, konzumerizam, međuljudski odnosi i uticaj interneta na društvo, a svoj umetnički izraz pronalazi u medijumu performansa, fotografije, kolaža i crteža.

Posetioci mogu videti svakog radnog dana izložbu “Dear Bos s”, osim ponedeljka, od 12 do 20 časova, subotom od 10 do 18.00 i nedeljom od 10 do 14 sati, u beogradskoj Galeriji “Novembar”.

(Tanjug)

