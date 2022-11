U planu serija o poseti Lenarda Koena frontu

LOS ANĐELES – Dramska serija “Who by Fire: Leonard Cohen in the Sinai”, o poseti kanadskog kantautora Lenarda Koena izraelskim vojnicima tokom Jom-Kipur rata, trebalo bi da bude snimana u Izraelu 2024. godine, piše filmski časopis Varajeti.

Kešet internešnl i Siksti siks medija planiraju adaptaciju istoimene knjige Matija Fridmena, po scenariju Jehonatana Indurskog, o koncertu kog je Koen održao u Sinajskoj pustinji tokom rata između Izraela i arapskih zemalja Egipta i Sirije 1973. godine.

“Krećući se po bojištu sa gitarom i okupljenim timom lokalnih muzičara, Koen se naglavačke ustremio

u globalnu krizu i sreo se sa stotinama boraca u najgorim trenucima njihovih života“, kaže se o projektu.

Koen je potom objavio album “New Skin for the Old Ceremony” (1974) na kome su se našle pesme “Lover, Lover, Lover” nastala u izraelskoj vazduhoplovnoj bazi tokom borbi i “Who by Fire”, nadahnuta Jom Kipur molitvom o ljudskoj smrtnosti.

(Tanjug)

