U pogramu „Zastave budućnosti“ 200 mladih umetnika u NS

NOVI SAD – Gotovo 200 mladih umetnika i umetnica iz oko 20 zemalja, od 28. do 30. aprila, doneće novu energiju u Kreativnom distriktu, u Novom Sadu, u okviru programa „Zastave budućnosti“.

Na oko 70 događaja mladi će kroz muziku, ples, cirkus, predstave, izložbe, modu i različite aktivacije preoblikovati autentičan prostor industrijskog nasleđa Novog Sada, predstavljajući tako i novo ruho obnovljenih prostora koji započinju kreativni život.

Vizuelna umetnost obuhvatiće četiri nesvakidašnje izložbe – od dečijih radova, koji pripadaju generacijama dece više od pola veka unazad, prikazanih na izložbi „Crteži putuju vremenom“, preko studentskih radova koji oslikavaju njihovu svakodnevicu na izložbi „Oni žive“, nove savremene umetničke prakse u vidu „Razlika“, pa sve do radova mladih umetnika koji imaju priliku da se izraze kroz inovativne umetničke forme, poput prve novosadske galerije na otvorenom u okviru izložbe „Otići ili ostati“.

„U pitanju su radovi dece i omladine prvenstveno iz bivše Jugoslavije, ali tu je i međunarodna kolekcija koja obuhvata 110 zemalja sveta. Izložba je biti podeljena po dekadama, po paviljonima i na taj način će posetioci moći da prate taj razvoj i hronologiju razvoja dečijeg crteža. I na kraju tog puta očekuje nas jedan Paviljon budućnosti, kao jedna vremenska kapsula gde će deca imati priliku da stvaraju“, rekla je direktorka Centra za likovno vaspitanje dece i omladine Vojvodine, LJubica Tankosić.

Glas novih mladih umetnika čuće se na čak četiri bine, širom Kreativnog distrikta, kroz najrazličitije muzičke žanrove od džeza, roka, preko indi i popa, ali i trepa, hip hopa i elektro zvuka. Ovom prilikom, nastupiće mladi džez sastavi Artur Pošing kvartet, Any Key Trio, Kijube, Hauptman, Purple is the Color, Drumbooty, Abase, Frontline Vibers, Turbojaž, potom predstavnici novog „novog talasa“ u zemlji i regionu Marko Louis, Skier and Yeti, Peki Pele, Fantom, Luka Rajić, KOIKOI, Sitzpinker, Xanadu, Tam, Kene Beri, Nihil, Ba$ha, Spejs Noksi, Bigru, Paja Kratak, No Filter i Rođeni, MickaLifa, Zoi, Piqued Jacks, Monohrom, Koala Voice, Nemanja, Porto Morto, „ajzerbiterlemon, kao i di-džejevi Yusyus, Sebastian Sćund, Đ Bend, Stevie Whisper i Feloneezy.

„Uz mnogo nepoverenja i kritike započeta je priča o prostoru Kreativnog distrikta, ali onda smo, zahvaljujući razgovorima i diskusijama, a pre svega veri, došli do ovoga što Novi Sad ima danas i što mu ostaje kao legat. Ponovo se pokreću pogoni u ovim prostorima, ali sada ne industrijski, nego kreativni i te pogone više ništa neće moći da zaustavi. Sa vetrom u leđa koji daju „Zastave budućnosti“, mladi umetnici pišu novu istoriju umetničke scene, koja gradi nove temelje, na starom i vrednom kulturnom nasleđu koje smo obnovili, sačuvali i stavili u funkciju kulture“, rekao je direktor Fondacije „Novi Sad – Evropska prestonica kulture“, Nemanja Milenković.

Umetnički izraz mladih koristiće i jezik teatra, perfomansa i mode, i to na festivalu primenjenog pozorišta „Umetnost na dlanu“, festivalu uličnog plesa Groovin, cirkuskim radionicama i performansima „Uravnoteži se! Cirkusom do balaNSa“, projektu „Povezivanje kroz modu“, gde će se predstaviti mladi dizajneri i dizajnerke, kao i u okviru performansa „Ecoute/Expansion“ francuske koreografkinje Kicu Dibua, u sali kompanije NIS, koja je i sponzor ovog programa.

„U ovim programima Grad pruža ogromnu podršku i Evropskoj prestonici kulture i ustanovama i organizacijama i kroz to čini da zajednički trasira put budućim generacijama upravo mladima koji će nastaviti dalje da razvijaju resor kulture u našem gradu, da budu ponosni na sve ono što čine i što Srpska Atina može da iznedri i pokaže drugima i da uvek budemo primer dobre prakse kada je delovanje u kulturi u pitanju“, istakao je Član gradskog veća za kulturu, Dalibor Rožić.

„Zastave budućnosti“ stavljaju fokus i na aktivaciju i edukaciju mladih, i to kroz promociju zdravog načina života, u okviru Idea Pokretnog koktel bara, ĐOR ćill out zone, gde će se mladi baviti temom kulture i bezbednosti u saobraćaju kroz jedinstveni Simulator čeonog sudara, a tu je i radionica A1 Srbija ? „Bolji vazduh za sve“ i „Ja kao digitalni urednik/urednica“, koju će voditi dvojica influensera, Aleksa Todorović i David Pavlović.

Svi programi na „Zastavama budućnosti“ su besplatni, osim performansa „Ecoute/Expansion“, za koji karte možete kupiti na svim Gigstiks prodajnim mestima, kao i putem sajta, a popust od 50 odsto ostvaruje se isključivo na prodajnom mestu u Pariskom magazinu, do 26. aprila.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.