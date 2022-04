U takmičarskom delu 67. Sterijinog pozorja naći će se devet predstava

Mlađenović je uživo video 51 predstavu pozorišta u Srbiji i regionu i sedam predstava u formi video snimka. Od ukupnog broja premijerno izvedenih predstava 21 je praizvedba domaćih dramskih dela, među kojima i tri autorska projekta i četiri dramatizacije proznih dela.

„Ima nekoliko stvari koje nam govore o tome gde mi živimo, sa čim živimo, sa čime se sukobljavamo. Teskoba je osećanje koje dominira našim životima pa se to preselilo i na pozorišnu scenu i to možemo shvatiti i doslovno i kao termin kojim se bavi psihijatrija. Ništa to nije slučajno, to je taj naš uski život, uska palanka i čaršija u kojoj živimo, koja se na nas obrušava i koja nam ne da da dišemo punim plućima. To je osnovno osećanje koje se sa pozornice prenosi na publuku, sa publike na svet u kome živimo. Pri tom najmanje mislim na politiku, već na njene posledice“, kazao je Mlađenović za Tanjug.

(Tanjug)

