Umetnički i produkcijski program za doček u Novom Sadu

NOVI SAD – Novi Sad kao Evropska prestonica kulture dočekuje novu 2022. godinu uz umetnički i produkcijski program koji će osvetliti barokni ambijent Predgrađa Petrovaradinske tvrđave, saopštili su organizatori.

Novosađani i njihovi gosti će 31. decembra imati priliku da pogledaju deo predstave „Tesla, izumetnik“ reditelja Nebojše Bradića, u izvođenju ansambla Drame Srpskog narodnog pozorišta kod Varadinskog mosta tzv. „Duga“, nakon čega će publika biti pozvana da u svečanoj povorci pređe most do Tesla – svetlosne galerije koja će se nalaziti u Podgrađu, gde će se nastaviti priča o čoveku koji je osvetlio čitav svet.

Teslinu svetlosnu galeriju otvoriće priča o Teslinom životu, a ispricaće je bugarski multumedijalni umetnik dr Petko Tančev, italijanski umetnik dr Alberto Novelo, hrvatski umetnik Ivan Marušić Klif, koreografkinja Staša Kukić, kompozitor Miroslav Novakov, studenti scenskog dizajna sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, kao i koordinatorka projekta dr Milica Stojšić.

Nakon otvaranja, kroz čitavo Podgrađe do Beogradske kapije, publika će moći da pogleda laserski performans italijanskog umetnika Alberta Novela „See the Sound and Hear the light“ na Trgu Prote Mihaldžića, dok će na sa ulazu u Trg biti postavljena interaktivna instalacija hrvatskog umentnika Ivana Marušića Klifa „Kinetic Rescanning“ u okviru koje će publika moći da istraži interakciju svog pokreta sa zvukom i slikom.

Kod same Beogradske kapije u tunelu nalaziće se „SvetLOST“ rad studenata scenskog dizajna sa Fakulteta tehničkih nauka koji se bavi svetlošću kao životnom energijom, ali i fenomenom svetlosnog zagađenja.

Takođe, publika će na nekoliko bina u Podgrađu moći da sluša i nastupe Đ Dark Angel, Noise Destruction, Elektro Guži, Nipplepeople, Kanda Kodža i Nebojša i Đorđa Miljenovića.

Posetioce u ponoć očekuje vatromet koji će biti sinhronizovan sa video-projekcijama, rasvetom i laserima i to na lokacijama Beogradska kapija, kao i na jednoj od terasa Petrovaradinske tvrđave.

Povodom realizacije programa u okviru „Dočeka 2022 godine“, privremeno će biti izmenjen režim saobraćaja.

(Tanjug)

