Universal Music kupio autorska prava na pesme Boba Dilana

NJUJORK – Universal Music kupio je autorska prava na pesme muzičara Boba Dilana, prenosi SEEbiz.

Ta grupa je ugovorom postala vlasnik autorskih prava više od 600 pesama Boba Dilana, jednog od najpoznatnijih muzičara sveta koji je 2016. godine dobio Nobelovu nagradu za književnost.

Za sada se ne zna cena ugovora o kupovini autorskih prava, ali list „Njujork Tajms“ pominje iznos veći od 300 miliona dolara.

U pitanju je najveća akvizicija za autorska prava u istoriji muzike.

Universal Music sada poseduje prava na muzičke hitove 60-ih godina, kao što su „Blowin’ In the Wind”, „The Times They are a-Ćanging” i „Like a Rolling Stone“.

Na spisku su i novije Dilanove pesme, kao što je “Murder Most Foul”, pesma-poema od 17 minuta koja govori o ubistvu američkog predsednika Džona Kenedija.

Dilan (79), kome je pravo ime Robert Allen Zimerman, kultna je ličnost generacije 60-ih godina i jedan od najvećih kantautora 20. veka.

(Tanjug)

