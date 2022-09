Uzbudljive naučne avanture u Evropskoj noći istraživača

BEOGRAD – Trinaesta Evropska noć istraživača u Beogradu doneće ljubiteljima nauke čak tri večeri prepune besplatnih sadržaja u kojima će publika moći da istraži jedinstveni spoj nauke i umetnosti, saopštili su organizatori.

Ovogodišnja Evropska noć istraživača biće održana 30. septembra i 1. oktobra od 16 do 22 časa, a svi sadržaji biće u potpunosti besplatni za sve posetioce. Program u Beogradu produžiće se i na 3. oktobar, pa će tako prvi put ova manifestacija popularna među ljubiteljima nauke svih uzrasta, biti proširena na čak tri večeri!

Pod sloganom „Ulice pod svetlom nauke“, najveća naučna zabava u Evropi održaće se istovremeno u više od 25 zemalja, a očekuje se da će se naučnoj avanturi širom kontinenta pridružiti više od milion posetilaca.

U Srbiji se najbogatiji program priprema za Beograd, gde će besplatni sadr?aji biti dostupni širom grada.

Svoja vrata u petak, 30. oktobra, širom će otvoriti laboratorije Fakulteta za fizičku hemiju i Instituta za biološka istraživanja „Siniša Stanković“, gde će najmlađi posetioci moći da se druže sa naučnicima, izvode različite eksperimente ili kroz interaktivne vežbice otkriju koliko je uzbudljiv istraživački poziv.

U centru grada biće organizovan tradicionalni, naučni Lov na blago, dok će u BIG Fashion tržnom centru na Karaburmi biti predstavljen niz različitih naučnih izazova.

Studentski park biće jedna od centralnih lokacija, gde će svi radoznalci moći da se upoznaju sa modnim trendovima iz 19. veka, sa botaničkim slikarstvom ili savremenom umetnošću, uz mnoštvo zanimljivih radionica i interaktivnih postavki.

Naučni klub CPN-a iskoristiće nekoliko muzičkih trikova i žičanih instrumenata da pokažu nauku koja se dešava iza divnih melodija.

Svoja vrata otvoriće i prva klimatska kapsula u našoj zemlji, jedinstveni naučni vremeplov, koja će biti postavljena ispred Francuskog instituta.

Ove godine, u skladu sa sloganom same manifestacije, biće organizovan i niz stručnih, tematskih šetnji, sa ciljem da nešto starija publika upozna ili dodatno istraži drugačije lice Beograda i njegovog okruženja.

Tako će u petak, 30. oktobra u prepodnevnim časovima biti održan obilazak Instituta nuklearnih nauka Vinča, dok će u popodnevnim i večernjim satima biti organizovane šetnje u znaku popularnih murala, zanimljive arhitekture, secesije ili rimske umetnosti.

Program rezervisan za subotu, 1. oktobar, održaće se u prostoru dorćolskih Silosa, sve od 16 do 20 časova, a najvećim delom biće inspirisan cirkuskim veštinama i neočekivanim poigravanjem sa naučnim zakonima.

Posetioce Silosa dočekaće pravi mali CirkusLab u kojem će moći da saznaju zašto žongleri obožavaju gravitaciju i kako je hod po žici uopšte moguć.

Uz brojne praktične radionice, posetioci će moći da uživaju i u predstavi cirkuzanata iz Slovenije, da istraže obnovljive izvore energije ili da upoznaju prave superzvezde nauke – srpske naučnice čiji projekti i istraživanja pomeraju granice medicine, fizike, hemije.

Evropska noć istraživača potom će biti nastavljena 3. oktobra u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, gde će nastupiti LP Duo koji čine Sonja Lončar i Andrija Pavlović.

Njih dvoje poslednje sedmice provode na koncertnoj turneji umetničko-naučnog projekta „Beyond Quantum Music“, u okviru koje su nastupili na Kaleidoskopu kulture u Novom Sadu i na čuvenom Ars Electronica festivalu u Lincu.

Ovaj koncert rezultat je njihovog višegodišnjeg istraživanja zvuka i muzike kvantnog sveta, a biće besplatan za sve posetioce.

U cilju promocije nauke i približavanja naučno-istraživačkog rada posetiocima svih uzrasta, Evropskoj noći istraživača i ove godine pridružiće se uz Beograd i brojni gradovi u našoj zemlji: Niš, Kragujevac, Inđija, Pirot, Pančevo, Čačak, Gornji Milanovac, Kruševac, Trstenik, Prijepolje, Nova Varoš, Priboj, Leskovac, Ranovac, Kikinda, Šabac, Petrovac na Mlavi, Negotin, Zaječar, Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Svilajnac, Despotovac i Rekovac.

Evropska noć istraživača u Srbiji finansirana je iz programa „HORIZON 2022“ koji predstavlja najveći program Evropske unije za istraživanje i inovacione delatnosti, a u okviru potprograma Marija Sklodovska-Kiri.

Projekat SciencesCool (Science on the move – from lab to streets & sćool) koordiniše Fakultet za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu, a partner na projektu je Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu.

Projekat ReFocuS Art (Road to Friday of Science and Art), čiji je koordinator Centar za promociju nauke, organizuje Evropsku noć istraživača u saradnji sa Institutom za biološka istražvanja „Siniša Stanković“ – Institutom od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Prirodno-matematičkim fakultetom iz Niša i Zavodom za zaštitu spomenika kulture Kragujevac.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.