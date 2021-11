Valjevski džez festival od 25. do 27. novembra

VALJEVO – Tradicionalni Valjevski džez festival u svom 37. izdanju biće realizovan od 25 .do 27. novembra u Centru za kulturu Valjevo, na kome će nastupiti velika regionalna i svetska imena kao što su Kaliopi, Edin Karamazov i Lena Kovačević, saopštili su organizatori ove muzičke manifestacije.

Prateći konceptualnu ideju „New jaž moment“, direkcija festivala najavljuje zanimljiv trodnevni program prilagođen aktuelnoj epidemiološkoj situaciji, uz želju da i ova godina ostavi zanimljiv trag u istoriji najdugovečniijeg džez festivala na našim prostorima.

U duhu aktuelnog trenutka akcenat će biti na proverenim imenima domaće džez muzike, ali sa ponosom organizatori predstavljaju i ekskluzivne goste iz regiona.

Program će u četvrtak, 25. novembra započeti koncertima valjevskih bendova: „LA band“, „Blue Train“, „Medical Doctors“, „Pilot blues band“ i „Mehanički balet“.

Sledećeg dana na festivalu će nastupiti kvartet Vladimira Maričića i predstaviti aktuelni album „Ibar“, uz svoj redovni repertoar.

Sledi koncert „fušion jaž“ benda uveliko poznatog i van granica naše zemlje – EYOT, iz Niša, koji sve albume u diskografiji objavljuje za strane izdavače i prisutni su na mnogim svetskim tržištima.

U susret premijeri igranog filma „Nije loše biti čovek“ našeg najznačajnijeg dramskog pisca Dušana Kovačeviča, u kome peva i prvi put glumi pop džez muzičarka Lena Kovačević, ova dama će iste večeri održati samostalan koncert sa svojim bendom, gde će napraviti presek kroz svoju karijeru i tri studijska albuma – „Dobar dan za pevanje“ (2009), „San“ (2013) i „Džezeri“ (2015).

Subota je posebno važna, jer će valjevska publika biti u ekskluzivnoj prilici da čuje regionalnu muzičku zvezdu Kaliopi i jednog od najboljih svetskih lautista i gitarista Edina Karamazova, koji je nastupao i sa slavnim Stingom i sa njim snimio album, što su ljubitelji mogli da vide uživo i u Sava centru 2009. godine, kada su njih dvojica gostovali na Guitar Art festivalu.

Dvoje muzičkih umetnika iz Makedonije, odnosno Bosne i Hercegovine, će izvesti program sa njihovog zajedničkog diskografskog projekta “Oblivion”, na kome se nalazi muzika sa raznih kontinenata u aranžmanu Karamazova za baroknu lautu, gitaru i vokal.

Kaliopi i Karamazov su imali zajedničke koncerte i pre nekoliko godina u regionu, a u Beogradu su gostovali u intimnoj atmosferi Pozorišta na Terazijama.

Makedonska umetnica je godinama uspevala da rasproda koncerte na beogradskim scenama, pre pandemije – Kolarac, Kombank Dvorana i Sava centar.

Vasil Hadžimanov Band, rado viđeni gosti ove manifestacije, zatvoriće trodnevni program 27. novembra, a poznati su i po tome da su zauzeli II mesto posle slavnog muzičara Čika Korije (Ćick Corea), na listi fusion-jaž bendova „The 41st Annual Jaž Station Awards / The Best Jaž of 2019“.

Uvek su jedan od najtraženijih sastava po celoj Srbiji i regionu, dok frontmen benda Vasil Hadžimanov često nastupa sa raznim trio ili kvartet sastavima, duetima, uz mnoge kolege i drugih žanrova.

Uz poštovanje aktuelnih epidemioloških mera, obezbeđeno je propisano rastojanje između gledalaca ograničenim kapacitetom sale u Centru za kulturu Valjevo koja se redovno dezinfikuje.

U salu neće biti moguće da se uđe bez maske, a ulaz u četvrtak je slobodan.

(Tanjug)

