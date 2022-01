Van Houvelingen: „Nečista krv“ na Netfliksu otkriva Balkan

BEOGRAD – Gošća nove epizode video serijala „Tanjug Reflektor“ bila je producentkinja Snežana Van Houvelingen koja je govorila o nedavnom početku prikazivanja filma „Nečista krv – Greh predaka“ na platformi Netfliks i predstojećoj seriji „Sablja“.

Van Houvelingen je rekla da je film reditelja Milutina Petrovića „Nečista krv – Greh predaka“, koji je inspirisan delima Bore Stanovića, na inostranom tržištu predstavljen kao „‘istern’, kao istok divljiji od zapada“.

„Pričali smo priču o oslobađanju Balkana, tako da je u našem filmu presudno bilo za Netfliks da uvrsti film na platformu to što imamo više jezika, glumce iz raznih zemalja, Turske, Nemačke, Albanije…“Nečista krv“ na Netfliksu otkriva Balkan „, istakla je Van Houvelingen.

Prema njenim rečima, kuriozitet je što se pojavio film na srpskom jeziku na Netfliksu, pošto ta platforma još uvek nema u fokusu Balkan kao svoje područje na kome planira da se razvija.

„Mislim da imamo vrlo autentične teme i priče, sjajne i talentovane glumce i autore koji mogu mnogo da ponude. I šta je zapravo tajna Balkana? Da je naša dijaspora mnogobrojna i vrlo jaka i da će to Netfliks i svetske platforme tek otkriti kada budu krenule da uvršćavaju naš sadražaj“, ocenila je Van Houvelingen.

Kada je dobila potvrdu o akviziciji od Netfliksa, Van Houvelingen kaže da ne zna da li je bila „srećnija zbog sebe ili zbog mladih glumaca koji su raskošni talenat pokazali u tom filmu“.

„Videla sam koliko su se dali i bila sam presrećna jer sam na neki način doprinala da im se proširi prilika da se njihov talenat i umeće vidi u celoj Evropi“, istakla je Van Houvelingen.

Producentsku kuću Dis end det Van Houveligen i reditelj Goran Stanović su osnovali 2008. godine želeći da se bave odgovornim temama i filmovima za koje su „verovali da će ukazati na neki problem u društvu i da će imati moć da nešto promene“.

„Onda smo pre četiri, pet godina prvi put producirali seriju ‘Jutro će promeniti sve’ i tad smo videli koliki impakt imaju serije i koliko je veći od onog autorskih umetnickih filmova“, rekla je producentkinja.

Posle filma i serije „Nečista krv – Greh predaka“ jedan od najizazovnijih projekat Dis end det produkcije je serija „Sablja“ kreatora Stankovića i Vladimira Tadića koja se bavi ubistvom srpskog premijera Zorana Đinđića.

„Prati tri fiktivna lika od trenutka ubistva pa godinu nakon toga. To je priča o društvu, sistemu u kom živimo i to je priča o nama i koliko smo spremni kao pojedinci i kao društvo i sistem da se promenimo“, zaključila je Van Houvelingen.

(Tanjug)

