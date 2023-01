Veče posvećeno reditelju Kventinu Tarantinu 14. januara u Beogradu

BEOGRAD – Multimedijalni program „Kako je govorio Tarantino“ biće održan 14. januara u beogradskom klubu Craft Room Berlin Monroe kao posveta američkom filmskom reditelju i scenaristi Kventinu Tarantinu.

Umetnički događaj podrazumeva muziku, filmove Kventina Tarantina, čak i – maskenbal, prema konceptu organizatora.

Tajni sastojak Tarantinovih ekranizacija, muzika, igra najvažniju ulogu u razvijanju filmskih priča: njegov kreativni spoj zvukova pop kulture i naracije je stvorio ne samo trajni efekat na publiku, već i na istoriju cele kinematografije, prema oceni grupe autora ove subotnje večeri.

Tako će u klubu biti emitovana muzika iz Tarantinovioh filmova, od „Petparačkih priča“ (Pulp Fiction, 1994) nadalje, kroz nostalgičnei energične tonove surfa, soula, roka, fanka, popa, kantrija koje je filmski reditelj i scenarista birao da ozvuči svoje projekte, što zarazno prijanja i zavodi ljubitelje zvuka i filma.

Takođe, organizacija je osmilila i makenbal, da se posetioci preruše u omiljene likove iz Tarantinovih filmova, a najbolje maske dobijaju poklone iznenađenja.

Naravno, uporedo sa zvukom – muzikom, na belom platnu biće prikazani i Tarantinovi filmovi – “Ulični psi” (Reservoir Dogs, 1992), “Od sumraka do svitanja” (From Dusk Till Dawn, 1996, pisao je scenario i igrao važnu ulogu, u režiji Roberta Rodrigeza), “Džeki Braun” (Jackie Brown, 1997) i “Death Proof” (2007).

Tarantino je potpisnik scenarija i za filmove “Prava Romansa” (True Romance, 1993) Tonija Skota, “Rođene ubice” (Natural Born Killers, 1994) reditelja Olivera Stouna, a kao režiser je realizovao i akciju iz dva dela “Ubiti Bila” 1-2 (Kill Bill Vol. 1-2, 2003/2004), brutalne vesterne „Đangova osveta“ (Đango Unćained, 2012) i „Podlih osam“ (The Hateful Eight, 2015), ratnu tematiku „Prokletnici“ (Inglorious Bastards, 2009) i poslednji – „Bilo jednom u Holivudu“ (Once Upon a Time in Hollywood, 2019).

Osvojio je dva Oskara za najbolja originalna scenarija za filmove „Pulp Fiction“ 1995. godine, kao “Đangova osveta” (2013).

(Tanjug)

