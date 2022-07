Veći broj saobraćajki tamo gde je legalizovana marihuana

SAD – Istraživanje sprovedeno u Sjedinjenim Američkim Državama pokazalo je da se broj saobraćajnih nesreća i smrtnih slučajeva povečao u državama koje su legalizovale marihuanu u takozvane rekreativne svrhe, objavljeno je u časopisu „Journal of Studies on Alcohol and Drugs“.

Šef istraživačkog tima koji je radio na ovoj studiji Čarls Farmer zaključio je da su SAD „morale da plate“ legalizaciju marihuane.

Obrađeni su podaci iz pet država i oni su pokazali povećanje stope saobraćajnih nesreća za 5,8% u državama koje su dozvolile marihuanu za starije od 21 godine.

Nakon legalizacije zabeležen je i porast nezgoda sa smrtnim ishodom i to za 4,1%, što se nije dogodilo u državama koje njisu legalizovale ovu opojnu supstancu.

Razliku u povećanju broja nesreća i smrtnih slučajeva, istraživači objašnjavaju time da vozači, svesni da su pod uticajem, drže veće odstojanje od drugih vozila.

Ovaj istraživački tim prikupio je podatke od 2009. do 2019. godine iz 11 američkih država, od kojih je u pet legalizovana upotreba marihuane (Kolorado, Kalifornija, Vašington, Oregon i Nevada), a u šest nije (Arizona, Novi Meksiko, Ajdaho, Montana, Juta i Vajoming).

(Tanjug)

