“Vikend sa ćaletom” videlo 20.000 ljudi za nedelju dana

BEOGRAD – Novi domaći film “Vikend sa ćaletom” uveliko je postao hit čim se pojavio u bioskopima, jer ga je za samo nedelju dana pogledalo 20. 000 posetilaca, javio je distributer MegaCom film iz Beograda.

Novo ostvarenje reditelja i scenariste Miroslava Momčilovića sa Nenadom Jezdićem, Banetom Vidakovićem i mladim glumcem Vasom Vranešom u glavnim ulogama, krenuo je svoj bioskopski život od 29. oktobra, a nakon Beograda videla ga je publika u većim gradovima Srbije – Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Kraljevu.

Takođe, film je otišao u distribuciju i u Podgoricu, drugim gradovima Crne Gore, kao i u Republiku Srpsku.

Film predstavlja priču o susretu oca i sina, sredovečnog beogradskog kriminalca Kašike i 11-godišnjeg lepo vaspitanog momka Ogija, koji za samo jedan vikend pokušavaju da nadoknade sve propušteno, jer se nisu videli 5 godina.

Melodramska komedija već ima replike koje se prepričavaju „U životu ili jašeš ili te drugi jašu“,“Hoće klavir da te brani sutra kad te neko napadne na ulici“,“Prvo ćeš da naučiš da se biješ pa ćeš onda da sviraš klavir”, a njih uglavnom izgovara naslovni junak Kašika.

O svojoj ulozi Jezdić ističe: „Bilo mi je jasno od prvog susreta sa scenarijem, da nikada nisam imao ovakvu ulogu u karijeri, da nisam bio deo luđeg i raskošnijeg filma“.

Tvorac uspešnih filmova „Kad porastem biću Kengur“, „Sedam i po“, “Čekaj me ja sigurno neću doći”, “Smrt čoveka na Balkanu”, “Smrdljiva bajka”, reditelj i scenarista Momčilović doneo je pred bioskopsko platno još jednu komičnu priču, namenjenu širokoj publici: „Želim da pokažem odnos njih dvojice – sina, koji se tek sprema da zakorači u svet i oca koji je na zalasku, u rezimiranju, turbulentog, naizgled luksuznog, a u osnovi turobnog, mučnog i promašenog života.

Ali niti on može da vrati život unazad, niti dečak može da ima drugog oca, to je taj otac i to je taj život, jedan jedini“ , istakao je reditelj.

U ostalim ulogama nastupaju: Miodrag Miki Krstović, Anja Alač, Boris Milivojević, Katarina Radivojević, Marko Gvero, i drugi, u produkciji kuća “United Media” i “Brigada”.

Nakon prikazivanja u bioskopima, “Vikend” će biti i u formi mini TV serije od 7 epizoda.

(Tanjug)

