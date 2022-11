World music festival Pocket Globe u Novom Sadu

BEOGRAD – Aktuelni programski luk „Druga?Evropa“ donosi prvi world music festival Pocket Globe, proizašao iz serije koncerata u kulturnim stanicama tokom godina pripreme Evropske prestonice kulture, u saradnji sa udruženjem Ring Ring, saopštili su organizatori.

Od 10. do 13. novembra, u Sinagogi i Pozorištu mladih prvi put u Srbiju stiže marokanska atrakcija Bab Lu Bluz, zatim nakon najpoznatijih festivala ESNS, WOMEX, WOMAD, Sziget i Trans Musicales dolazi višestruko nagrađivani trio Monsieur Doumani, potom dobitnik prestižnog priznanja WOMEX Artist Award, Kajhan Kalor, tu je i Damir Imamović, proglašen za najboljeg evropskog umetnika u oblasti world music-a 2021. godine, prema magazinu Songlines, kao i Boris Kovač, muzičar čiji su albumi čak pet puta bili među najboljima po izboru panela World Music Ćarts Europe i mnogi drugi.

Od skoro najmlađeg muzičkog žanra, world music-a, Evropska prestonica kulture kreira muzičko putovanje sve do više od jednog veka starog muzičkog pravca, džeza. Stoga će se baš u Novom Sadu, od 16. do 19. novembra okupiti norveški džezer, kojeg smatraju pionirom budućeg džeza, Nils Petter Molvaer, zatim sastav sačinjen od muzičara iz tri Evropske prestonice kulture – Novog Sada, Luksemburga i Eša, pod nazivom JažXćange feat.

Bojan Z, zvezda savremenog džeza Ćico Freeman i njegov Trio Exotica i drugi, u okviru Novosadskog džez festivala u Srpskom narodnom pozorištu.

Deo finala jedne od najprestižnijih evropskih titula u oblasti kulture biće i omaž pioniru elektronske muzike na ovim prostorima i u Južnoj Americi, Mitru Subotiću Subi, 20. novembra u Distriktu, kao i u Gradskoj koncertnoj dvorani gde će nastupiti višestruko nagrađivana i svetski priznata brazilska pevačica CU, čije stvaralaštvo je delom inspirisano Subinim stvaralaštvom.

Ulaznice su dostupne na prodajnoj mreži Gigs Tix-a, kao i na njihovom sajtu.

Uz odabrano idejno-vajarsko rešenje za skulpturu posvećenu Subi, projekat „Suba: Novi Sad“ u organizaciji udruženja za promociju savremene umetničke muzike Nove uši u Distriktu staviće novo svetlo na njegov lik i delo te će tako premijerno biti predstavljene Subine privatne fotografije i lični predmeti, zatim kompilacije dela različitih žanrova nastalih u Novom Sadu do odlaska u Brazil, kao i kultna kompozicija The Dreambirds nastala tokom Subine saradnje sa multimedijalnim umetnikom Goranom Vejvodom.

Uz pionira elektronske muzike, u Novom Sadu 22. novembra, u Kulturnoj stanici Svilara, predstaviće se i pionirka elektronske muzike u Austriji, kompozitorka Elisabeth Sćimana, a izvođačku umetnost obogatiće i premijera mjuzikla Moj glas putuje zakazana za 7. novembar u Kulturnoj stanici Barka, kao i druge predstave i performansi.

Vizuelna umetnost u novembru prednost daje nesvakidašnjem pristupu i avangardi zbog čega se na samom početku izdvaja izložba koja je saradnja dve Evropske prestonice kulture – Novog Sada i portugalske Brage, grada koji je kandidat za Evropsku prestonicu kulture za 2027. godinu.

Izložba Nevidljiva Braga, koja će biti otvorena 5. novembra, u Katoličkoj porti daće potpuno drugačije viđenje jednog grada, i to u okviru najstarijeg Međunarodnog festivala fotografije i vizuelne umetnosti.

Izložba Sa druge strane slike savremenih umetnika Zorana Tairovića (Srbija), Seada Kazanxhiua (Albanija), Nihada Nina Pušije (Nemačka / Bosna i Hercegovina) i umetnice Delaine La Bas (Velika Britanija) u Kulturnoj stanici Svilara i Srpskom narodnom pozorištu, od 10. novembra, nastojaće da predstavi publici šta se zbiva „iza slike“, odnosno prostor koji nastaje pre pojavnog dela umetnika, a često i ostaje skriven.

Kruna programskog luka Druga? Evropa biće velika internacionalna izložba savremene vizuelne umetnosti Milky way koja povezuje umetničke, edukativne, naučne, tehničke i performativne sadržaje, prožete avangardom i savremenim umetničkim teorijama i praksama u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine.

Programski luk „Druga? Evropa“ predstavlja veliko finale Evropske prestonice kulture te od 7. oktobra do 27. novembra mnogobrojnim programima pokreće pitanja dominantnih vrednosti u evropskoj kulturi i umetnosti i dovodi do otkrivanja drugačijih, alternativnih, marginalizovanih, manjinskih i buntovnih izraza.

(Tanjug)

