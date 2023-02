Za Dan Svetog Valentina ulični umetnik Benksi napravio crtež o bračnom nasilju

Tajnoviti britanski ulični umetnik Benksi danas je, na dan Svetog Valentina, otkrio crtež koji izgleda da ukazuje na problem bračnog nasilja.

Na muralu u letovalištu Margejtu, na jugoistoku Engleske, je koja izgleda odevena kao 1950-ih i 1960-ih, sa jednim zatvorenim okom, crnom masnicom i polomljenim zubom, a noge muškarca vire iz starog zamrzivača.

Autor je objavio danas na Instagramu da je to „Masakr na dan Svetog Valentina“ koji se u širom sveta slavi kao Dan zaljubljenih.

Pre tri godine mistoriozni umetnik poreklom iz Bristola, naslikao je za Dan Svetog Valentina devojčicu koja praćkom gađa buket crvenog cveća.

Tokom ruske invazije Ukrajine, Benksi čija dela redovno ostvaruju rekordne iznose na aukcijama, pruža podršku Ukrajincima. On je u januaru dao na prodaju 50 serigrafija da prikupi sredstva za pomoć civile.

On je sredinom novembra na Instagramu objavio šta je sve nacrtao u toj zemlji.

