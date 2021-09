Zafranović najavio snimanje filma Zlatni rez 42 (Đeca Koza

BANJALUKA – Reditelj Lordan Zafranović najavio je da planira da u martu iduće godine počne tromesečno snimanje filma „Zlatni rez 42 (Đeca Kozare)“ čijoj se premijeri nada potom u novembru u Banja Luci.

Zafranović je rekao da na temelju scenarija Arsena Diklića (1922-1995), napisanog još 1986/7. godine, kog je „adaptirao i uveo nove scene“, radi film o stradanju dece sa Kozare i u koncentracionom logoru u Jasenovcu, prenosi portal banjaluka.net.

„Nema ni jedne sekvence koja nije dokumentirana. Film se bazira na istinitim događajima, što svedocima, što na masi knjiga koje su kroz sve ovo vreme od 1945. do danas napisane o Jasenovcu“, rekao je Zafranović.

Reditelj dokumentarnog „Krvi i pepeo Jasenovca“ (1983) je rekao da pravi „razumljivi film o zlu i pobedi dobra na zlom“, kog bi trebalo da shvate gledaoci u svetu, u Tokiju, Los Anđelesu ili Južnoj Africi.

„Naša civilizacija ne bi išla dalje da nije pobeđivala, pa i u ovom slučaju mi se čini da imamo finale ili epilog, koji nekako, ostvaruje određenu nadu da se ovakvo zlo više ne ponovi. Život je veličanstvena stvar“, rekao je Zafranović.

Rediteljeva želja je da film snima u okolini Jasenovca, u Dubici, na Kozari, uz reke Savu, Unu ili Vrbas, a njegovi saradnici trenutno traže mesto gde bi bilo idealno da se sagradi deo logora Jasenovac.

„Želio sam da to bude malo čvršće zdanje i da to ostane kao edukativni centar, ali za sada još nismo ništa dogovorili. Nadam se da će to ostati kao u epskim filmovima kada se završi snimanje, mesto gde ostaju delovi ili celi gradovi za edukaciju koji su vrlo rado posećeni“, rekao je Zafranović.

Prema njegovim rečima, glavni producent „Zlatnog reza 42 (Đeca Kozare)“ je novoosnovani Netfilm iz Banjaluke, film je podržala Republika Srpska značajnim sredstvima, Srbija je dala određeni novac, a biće međunarodna koprodukcija uz podršku Slovenije, Severne Makedonije i Češke.

(Tanjug)

