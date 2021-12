Zarić: Likovi u Besi gaze i žive do poslednjeg daha

BEOGRAD – Gošća nove epizode video serijala „Tanjug Reflektor“ bila je glumica Milica Zarić, koja je govorila o tome kako se pridružila ekipi serije „Besa“ u drugoj sezoni.

Zarić je rekla da njena uloga „nije ogromna ali je vrlo značajna“ pošto igra Veru Koci suprugu Petrita Kocija, kog tumači Miloš Timotijević.

„Ima dosta manje ženskih likova u serijalu tako da sam posle mukotrpnog kastinga osvojila ulogu i veoma mi je drago zbog toga. Baš sam srećna i počastvovana“, istakla je Zarić.

Prema njenim rečima, Petrit Koci u prvoj sezoni je imao specifičan odnos sa ženama, odnosno nije se upuštao u neki dublji odnos, nego je to bilo „na nivou avanture i ljubavnih izleta“.

„U jednoj sceni sa Divnom je imao obrazloženje, da ga je u stvari devojka sa kojom je imao ozbiljnu vezu ostavila, pošto su se verili. On je bio suviše Albanac. To je ta devojka, njegova ljubav iz mladost. Tako da se nalaze, mi ne vidimo kako su se ponovo sreli, ali to je ta žena“, rekla je Zarić.

Glumica je istakla da su tokom snimanje „Bese“ bili „zaista fantastični produkcioni uslovi za naše okvire, koji vam omogućuju da se bavite svojim poslom na najbolji mogući način“.

„Vrlo je zanimljivo i inspirativno što su glumci iz mnogo zemalja i svi se prepoznajemo. Svi smo iz iste priče. Taj naš filmski i pozorišni svet – vi zaista pripadate jedni drugima, jer živite za istu stvar“, naglasila je Zarić.

Prema njenim rečima, jedna od stvari koja izdvaja „Besu“ iz ostale serijske produkcije su likovi koji su „jako budni, nema letargičnih, uspavanih, koji su odustali od života“. Kako je rekla, likovi su „puni strasti, ambicija, želja, koji gaze, žive i do poslednjeg daha“.

„Jedan od najvećih izazova je bio da uspostavim odnos sa Timotijevićem, koji igra Petrita koji je kompilikovan. To je izuzetno ostvarena poslovna žena. Par koji se jako dobro poznaje, u specifičnim su okolnostima. Gradimo taj odnos na malom prostoru, sa malo izgovorenih reči, a puno treba da se odigra tako da je to bio izazov“, rekla je Zarić.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.