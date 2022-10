Zekavica: Film „Trag divljači“ je jedna velika tajna

BEOGRAD – Gost nove epizode video serijala Tanjug Reflektor bio je glumac Petar Zekavica koji je govorio o svojoj ulozi u filmu „Trag divljači“ reditelja Nenada Pavlovića rađenog po motivima romana Živojina Pavlovića (1933-1998).

Zekavica je rekao sa je u „Tragu divljači“ evidentno da je atmosfera „izuzetno precizno urađena“ i da su prenete na platno sedamdesete godine u Srbiji, Beogradu i malom izmišljenom gradu.

. O ulozi slovenačkog službenika Udbe Sovrela, Zekavica kaže da o njemu malo znamo, da je čitav film „jedna velika tajna“, a svoj lik je pokušao da oboji „tajanstveno, da ostane u toj liniji“.

Prema njegovim rečima, Sovrelov jezik u filmu nije smeo biti čist slovenački jezik, jer su se pripadnici službe iz Slovenije „trudili da govore srpskohrvatski“.

Zekavica je rekao da je „Trag divljači“ pomalo čak i mistični triler, i ne smatra da u njemu „ima prljavštine, preterane agresije i nasilja“.

„Mislim da je to sraz vremena, jedan mačizam, muški šovinizam koji je verovatno više bio prisutan u muškarcu na Balkanu u to trenutku nego u kasnije vreme. To je najstrašniji deo filma, taj nagon za vlašću, dominacijom. To je strast“, ocenio je glumac.

Zekavica je „Trag divljači“ uporedio sa „Muškarcima“ reditelja Aleksa Garlanda navodeći da „ima taj psihološki apsekat, te malo šovinističke strane“.

Za glumca su glavni kritičar i sudija gledaoci, a Zekavica je rekao da je to „težak put i svaki put je pokušaj uraditi najbolje što možeš u zadatim okolnostima“.

„Po neki put prevarite sebe, neki put režisera ali ne smete prevariti gledaoce“, istakao je Zekavica.

Upitan kako vidi budućnost fi9lma u digitalnom svetu, Zekavica je odgovorio da se ne plaši za film kao medij.

„Preteran je naš starh od novih kanala i tehnologija. Setite se analognog filma koji je bio potisnut digitalizacijom ali se vratio na velika vrata. Simpatično je videti fotografe sa starim aparatima“, rekao je glumac.

(Tanjug)

