Zoe Saldane igrala u tri od deset filmova s ​​najvećom zaradom svih vremena

BEOGRAD – Glumica Zoe Saldane, imala je ulogu u tri od deset filmova s ​​najvećom zaradom svih vremena.

Saldanin novi film od sinoć u beogradskim bioskopima,a reč je o dugo očekivanom nastavku Avatara.

„Avatar: The Way of Water“ je filmski hit Džejmsa Kamerona u kojem se Saldana ponovo nalazi u ulozi Nejtiri uz Sema Vortingtona kao Džejka Salija, a ovaj put njihovi likovi imaju čitav niz novih izazova s ​​kojima moraju da se bore.

Prvi Avatar, koji je izašao 2009. godine, još uvek je film s najvećom zaradom koju je svet ikada vidio, zaradivši neverovatnih 2.9 milijardi dolara tokom prikazivanja u bioskopima. Ali ovo nije jedina mega-franšiza u koju je Saldana uključena.

Takođe je glavna zvezda u Marvel filmovima, gde u serijalu „Guardians of the Galaxy“ tumači ulogu smrtonosne Gamore. Kao rezultat toga, glumica je takođe nastupila u dva druga filma koji čine top deset filmova s ​​najvećom zaradom.

To uključuje „Avengers: Endgame“, koji udobno „sedi“ na drugom mestu sa zaradom od 2.7 milijardi dolara, a na petom mestu je „Avengers: Infinity War“, koji je zaradio pozamašne 2 milijarde dolara.

(Tanjug)

