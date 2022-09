Zoran Kostić Cane: Rokenrol je priča o osvajanju slobode

BEOGRAD – Čuveni rok bend „Partibrejkers“ proslaviće 40 rođendan, koncertom 22. septembra u Atrijumu Beogradskog sajma, a frontmen sastava Zoran Kostić Cane specijalno za Tanjug kaže da je i danas rokenrol zapravo priča o osvajanju slobode.

„Zbog čitave situacije u kojoj se nalazimo koja je takva kakva jeste, veoma otežavajuća, to je samo neka cifra koja označava nešto. Ljudi slave, drago im je, i mi naravno slavimo, ali ne mnogo pompezno da ističemo 40 godina karijere“, kazao je on pred veliki koncert u Beogradu.

Kako je priznao, kada su počinjali, nisu ni sanjali da će sve ovoliko trajati, jer je to trebalo da bude samo prolazna avantura.

„Onda smo ipak shvatili da je bina naša sudbina, i da ne može to tako „hoćeš-nećeš“, već po sistemu „uhvatio si se u kolo i sad igraj. Ti ne odabiraš, već tebe odabira muzika, nosi te sa sobom i vodi te sve vreme, to je životni poziv: živiš za njega, živiš od njega“, smatra Zoran Kostić Cane.

Pevač antologijskog rok sastava naveo je da danas oni mogu da žive od rokenrola, ali da ne zna da li to isto uspevaju i mladi ljudi, jer ne mogu svi verovatno to da postignu.

„Zavisi koliko budu uporni i istraju u svemu tome, živeae od muzike. Sve je bolje od neke kancelarije ili „strejt šeme“, rekao je Cane i podsetio na svoju nedavnu izjavu da je bolje biti roker nego službenik novog svetskog poretka.

„Mnogo toga roker može, a taj službenik ne može. Evo, roker pre svega može da bude slobodan čovek, da ga ideal slobode vodi. Službenik samo može da se dodvorava svom gazdi, da šeni pred njim i da ga vešto laže. Rokenrol je ipak neka priča o osvajanju slobode“, smatra Cane.

Posle raznih solo koncerata u Beogradu kao što je u Hali sportova na Novom Beogradu 2019. ili nešto ranije uvek rasprodati nastupi u Domu omladine, ili na stadionu Tašmajdan 2021, sada će prvi put u karijeri svirati u Atrijumu Beogradskog sajma koji predstavlja veliki parking prostor.

Na tom mestu su već svirali nedavno drugi bendovi kao pank rok atrakcija „Goblini“ ili hard rok sastav „Mortal Kombat“, tako da je to sada postao novi koncertni prostor u Beogradu.

„Očekujemo puno ljudi, imaaemo dobar razglas i svetlo, na turneji smo, i nafurani smo“, poručuje muzičar u svom maniru.

Kada su slavili 15 godina postojanja 2007. na koncertu kod Kule Nebojša u Donjem gradu Kalemegdana, najavljena je kiša, a Cane ističe da su sada gledali prognozu za 22. septembar i da ne bi trebalo da bude nikakvih padavina.

„Šta da radimo, dešava se, to je viša sila nikom mila. Koncerta će biti i ako malo padne kiša, jer ne smemo se ugasiti“, kaže Cane.

Poslednji koncert u Beogradu imali su u septembru 2021. na stadionu Tašmajdan i Cane voli često da kaže „Taš je naš“.

Na ovom atraktivnom prostoru su napravili trijumf i 2016. godine.

„Na turneji smo od 23. maja, prvi deo je trajao do 6. avgusta, što je zaista prava turneja, svake nedelje barem dve svirke, za poslednja četiri dana uspeli smo da pređemo 1.500 kilometara. Bli smo u Zagrebu, na Palama i na Paliću“, kaže Cane.

Tako su uveliko stigli i do regiona gde su prijatno dočekani.

„Zagreb je naš grad, od 1983. godine smo tamo gde je publika koja nas voli i jede nam iz ruke. Na Palama takođe bilo jako lepo, i u Subotici, tačnije u jednom Atrijumu na Paliću smo svirali. Bilo je izuzetno, svi su na nogama, pevaju sa nama, pravo ludilo. Mi smo svašta videli kroz karijeru, ali smo sa ođekom publike na Paliću stvarno bili iznenađeni, zaista smo ih digli na noge“, opisao je Cane.

On se osvrnuo na uvek aktuelnu temu o digitalnom svetu i za sebe kaže da nije u tom „gasu“ da ga zanimaju društvene mreže, mada se ponekad pojave neki lažni profili na Fejsbuku sa kojim Cane nema nikakve veze.

„Imam staru „nodžu“ (mobilni telefon Nokia, prim. aut.), ne idem za trendovima, novim modelima, a baterija traje od jednog do drugog punjenja, kao i naš život. Nekad si prazan, pa se napuniš dobrom energijom, ili osmehom u prozu koja je plata za ranu, što da ne?“, poetski je iskazao svoj stav.

Prvi koncert u Dadovu imali su 4. oktobra 1982. godine i Cane smatra da se od tada do sada sve promenilo da bi ostalo na kraju isto.

„Mi smo rasli, na tom prvom koncertu sam imao 18 godina, a sada ću napuniti 58. I dalje te zanimaju iste stvari, taj jedan poziv koji će promeniti svet…Neke pesme sam pisao kao klinac, a te neke stvari i dalje stoje, to je nesvesna potraga za vertikalom“, primetio je Kostić.

On je iskatao da je uvek bio na strani slabijeg i onih eksploatisanih, kao i da je bio i ostao autsajder.

„Dakle, čovek koji stoji sa strane, i svedok je vremena u kome živi, to je autsajder. Partibrejker je onaj čovek koji se zalaže za istinu, i pripoveda priču koja nije primljena kako treba. Borac za svež vazduh, borac za istinu, slobodno mišljenje. Istina je ono što jeste, a laž ono što nije. Sada možda to zvuči kao topla voda, mada danas ljudi ne žele da čuju istinu, vređa ih, jer je nisu dostojni, „kratki“ su za nju ili im se to samo tako čini“, naveo je rok umetnik, tekstopisac, vokal.

Frontmen „Partibrejkersa“ kaže da je rokenrol ta muzika koja daje dinamiku, vitalnost, koja diže posle svakog pada.

Tako im se desilo da stignu premoreni na neku svirku u drugi grad, ali kada se popnu na binu i dobiju od publike sjajnu reakciju, umor im ođednom nestane.

„Završi se koncert, više ti se ne spava, nisi umoran, zadovoljan si jer si nekome dao nešto, što si pobedio svoju slabost. Danas ko odudara, taj zaudara u ovoj sredini gde se glupostima aplaudira. Problem je u tome što neće ljudi da se razlikuju, već žele da budu politički korektni. A veliko je pitanje da li su zbog toga srećni“, rekao je u svom stilu Cane.

Roker je primetio da danas mnogi govore „svejedno“, a ta „svejednost“ po njemu dovodi ponekad do ravnodušnosti koja nas vodi do apatije, anemije života, u uvenuće.

U jednom periodu pre pandemije govorilo se o mogućem raspadu benda, ali nakon manje pauze, ipak su se vratili da rade punom parom i osvajaju na solo koncertima ili festivalima kao Beer fest, Exit, „Wind Rock fest“ (Vršac) i druge manifestacije po celoj Srbiji i regionu.

„Nije nas korona omela u stvaranju novih pesama. Imao sam svoj drugi bend „Škrtice“, kao i saradnje sa drugovima iz grupa – „Ritam nereda“, „Point Blank“, „Artan Lili“. Mi kao bend „Partibrejkers“ nismo nikada bili u prvom deljenju, mi smo kao 13. prase, verovatno mnogi se pitaju – Ma ko su ovi?“, ocenio je Zoran Kostić i dodao da srpski bendovi danas objavljuju za hrvatske diskografske kuće, jer „ovi domaći nisu spremni“.

Na koncertima Caneta i ekipe koju čine i gitarista/tekstopisac Nebojša Antonijević Anton, svojevremeno su bili Džoni Dep, Džim Džarmuš, Emir Kusturica.

„Smatram da sam veoma jednostavan izvođač – refren, strofa, solo, refren, izlazimo na bis i to je to.Za sve koncerte benda dogovaramo se sa čovekom koji godinama radi sa nama, ali u principu ko god može nešto da uradi oko organizacije svirki, dobrodošao je“, otkrio je muzičar.

Sve što rade „Brejkersi“ to je bez sponzora, i trude se da ulaznica bude dostupna našoj publici.

Grupa „Supernaut“ i Đile Marković će svirati kao predgrupa, a set lista je uvek ista, jer „Brejkersi“ sviraju uglavnom iste stvari, prema rečima Caneta

O razlozima za preseljenje iz Beograda u Zrenjanin, rok muzičar kaže da je osetio u tadašnjem trenutku da više nema dovoljno mesta za njega u prestonici, a i supruga mu je iz ovog vojvođanskog grada, i još je na više nivoa osetio prednosti života u manjim mestima i gradovima.

„Tamo je sasvim drugačija sredina, manje frustracija, manje ljudi i gužve. Imam svoje jezero – Peskara, na 10 minuta od kuće, gledam kako se tamo mitare labudovi. Uvek smo tamo moji prijatelji i ja. Uživamo, dolazimo 1. januara da nazdravimo sledećoj godini koja će nam preko Peskare doneti mnogo zadovoljstva. Lepo je kad negde možeš da se kupaš pet meseci i kad ti lete labudovi iznad glave, gledaš kako priroda menja svoj lik“, dodao je Kostić.

Onda je dodao da čovek pokušava da menja svoj lik, ali mu to ne uspeva, jer iz njega uglavnom uvek izađe jedno te isto.

„Voleo bi da su ljudski odnosi danas drugačiji, da ima više tolerancije, ljubavi, strpljenja. Ono što nisam voleo mlad, ne volim ni sad, ali sad više niko nije mlad“, dodaje Cane.

Kostić je siguran da je mlađim generacijama danas veoma teško i kaže da često razmišlja na tu temu.

„Odvratan svet smo im ostavili, užasne odnose, veliki smo krivci za sve to što im se dešava. Oni su dobri i super su bića dok ne počnu da liče na nas“, naveo je

Ponosno je Kostić istakao da im je turneja veoma uspešna, jer je publika izvanredna svuda gde su bili, skače na koncertima, peva sa njima uglas sve pesme, i njemu lično prija kada mu tako „jedu iz ruke“.

Opet, smatra da je i razlog tome doprinela korona, jer su ljudi postali zbog ovog virusa deprimirani, tako da su sada veoma željni muzike, sadržaja, kulturnih aktivnosti, vape za tim da im se nešto desi.

Na samom kraju zapitao se Cane mnogo toga, kroz tumačenje da „ideja spasenja sve nas menja“, te onda – „Šta će biti sa nama kada više ne bude nas?“.

„Na koncertu 22. septembra neka svi uživaju, da dođu sa svojom ekipom, da momci upoznaju neke devojčice, a one da upoznaju neke frajere, što da ne?“, poručio je Zoran Kostić Cane.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.