Zoran Mojsilov završava skulpturu Krilatog konja

PIROT – Svetski poznati umetnik, skulptor Zoran Mojsilov, koji živi i radi u SAD, a poreklom je iz pirotskog sela Vlasi, završava ovih dana skulpturu mitskog konja Jabučila, koji je po predanju bio krilati konj vojvode Momčila.

Vojvodi Momčilu je i posvećena pirotska srednjovekovna tvrđava na ulazu u grad na Kaleu.

Mojsilov trenutno u Protu završava skulpturu i očekuje da će je završiti u narednih mesec dana.

Ovaj umetnik svoje skulpture ima širom SAD, a poslednja koju je radio, „Ruža severa“, posvećena je severnoameričkim Indijancima i treba da podseća na stradanje njihovih plemena.

„Trenutno Jabučilu radim opašku što bi Piroćanci rekli, odnosno rep, pre svega zbog neke ravnoteže, jer sa te strane skulpture od kamenih stena, kamenih ploča i gvožđa nije bilo praktično ništa“, kaže Mojsilov za Tanjug.

Skulptura, ili umetnička instalacija, sačinjena je od nekoliko tona teških kamenih stena iz kamenoloma u selu Ponor kod Pirota, dok su krila sačinjena od armature gvožđa i kamenih ploča.

Mojsilov kaže da svaki kamen ugrađen u Jabučila ima neku simboliku, pa tako u rep „ugrađuje“ kamenje iz reke Jerme, kraj koje je odrastao u jednom od najlepših kanjona u zemlji.

„Savijam šipke, nosim kamenje iz reke Jerme, svaki kamen ima neku simboliku. Kada pogledate Jabučila, njegova kamena struktura simbolično predstavlja i podudara se sa istorijom srednjovekovne tvrđave Momčilov grad, koja je kroz vekove građena i rušena. Jabučilo je sada u završnoj fazi“, kaže Mojsilov.

Mojsilov svoju inspiraciju crpi iz tradicije i kulture sela u kome je odrastao pored svoje babe u selu Vlasi.

„Ja sam rođen u Beogradu, u siromašnoj četvoročlanoj porodici, u malom stanu, tako da bi me moji roditelji svakog leta slali u selo kod moje baba Duke. To je za mene bilo kao da sam u bajci, u selu nije bilo struje, sve se pravilo ručno, gledao sam majstore kovače, tesare, kuće su pravljene ručno, tako da sam video da ljudske ruke mogu da naprave sve. Kada me pitaju kod koga sam naučio ovo čim se bavim, ja kažem od baba Duke, od nje sam naučio sve a priroda mi je od malena deo nekog života. Sećam se da sam sa babom šetajući kroz šumu skupljao puževe, pečurke i od toga bi u kotlu napravili ručak. Kada sam u Americi, ja sanjam to vreme, velike kamene masive u selu Vlasi, Mumulj i Ravni kamik, i tu se rađa i inspiracija za skulpture“, kaže Mojsilov.

Mojsilov inspiraciju crpi i iz magije šara pirotskog ćilima.

„Ja zapravo nisam kapirao pirotski ćilim, a kada sam se bolje upoznao, shvatio sam da svaka šara ima svoje značenje, zaštitnu moć, zbog toga u svojim skulpturama, posebno od drveta, rado ubacujem motive inspirisane šarama pirotskog ćilima“, kaže Mojsilov za Tanjug.

(Tanjug)

