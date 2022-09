Zulfikarpašić: Moj repertoar zavisi od publike

BEOGRAD – Gost nove epizode video serijala Tanjug Reflektor bio je džez pijanista Bojan Zulfikarpašić koji je govorio o svom nastupu 29. septembra na Somborskim muzičkim svečanostima.

Nakon što će na otvaranju SOMUS-a nastupiti pijanista Aleksandar Madžar i violončelista Adrijan Brendl, a Zulfikarpašić će se u drugom delu večeri predstaviti sa kombinacijom akustike i elektronike.

„Volim da improvizujem. Moj repertoar zavisi od publike, akustike mesta, instrumenta i ovaj put ću doneti i električni klavir koji će se mešati sa akustičnim i eventualno još neke ‘džiđzamidže’ elektronske koje mogu da me navedu na neke grehe“, rekao je klavirista.

Zulfikarpašić je istakao da uživa u neverovatnoj poziciji da može izaći pred par stotina ili hiljada ljudi i svira šta mu prođe kroz glavu.

Govoreći o novim projektima, Zulfikapašić je ocenio da „albumi postaju pase“, a on ima „puno nove muzike u glavi, puno projekta koji će se realizovati u godinama koje dolaze“.

Predstoji mu i prvi odlazak u Južnu Koreju, gde će u Seulu nastupiti sa kolegam iz Francuske naizmenično na dva električna i dva akustična klavira, a producirao je i album francuskog klarinetiste Mišela Portala.

Zulfikarpašić je podsetio da je deo generacije kojoj je bilo najbitnije da nađe svoj zvuk, a lično posle korone nalazi „zadovoljstvo u samom pravljenju muzike bez razmišljanje na rezulata“.

Kao jedan od pionira mešanja muzike Balkana i dzeža, inspirisan muzičarima kakvi su Lala Kovačev, Vlatko Stefanovski i Leb i sol i Vojin Draškoci, Zulfikarpašić je naveo da je to „uradio na svoj način“ i da je dobio mnoga priznanja.

„Interesuje me sve novo, da se ne ponavlja. To me uzbuđuje i tome stremim. Imam sreću da sam okružen ljudima koji na isti način razmišljaju u Francuskoj uglavnom, i evropskim zemljama“, rekao je Zulfikarpašić.

Govoreći o budućnost muzike u ditgitalnom svetu, Zulfikarpašić se prisetio momenata gde ga je muzika dodrinula, svirajući na gitari za rodbinu ili prijatelje ruske romansi i starogradske pesme ili na plaži pop pesama iz naših krajeva, što mu je dalo dovoljno želje za sviranje instrumenta.

Prema njegovom mišljenju, pod znakom modernosti se uništva se srž umetnosti, ili čak planeta, i tom se mora stati i vratiti se „srži muzike koja je vibracija u kojoj se čovek prepoznaje“.

Zulfikarpašić je istakao „duže forme jer život je dugačka, a ne kratka froma“, a danas smo bombardovani „tiktokovskim fragmetima a dokazano je da pravi kretene, a ne pametne ljude“.

Upitan ima li neko od novih generacija muzičara sa našeg prostora koje bi izdvojio kao nocioce nečeg drugačijeg, Zulfikarpašić je rekao: „Nažalost ne mogu da kažem da sam čuo nekoga ko me oduvao sa lica mesta originalnošću“.

Prema njegovim rečima, „treba sebi dopustiti ideju, da možeš ti nešto novo da doneseš u tom svetu, jer umetnik dolazi u svet u kome sve postoji, svi elementi kojima će baratati kao arhitekta, slikar ili muzičar“.

„Melodije, ritmovi, sklopovi, vibracije – sve to već postoji sebi samo treba da bude dovoljno lud da kaže sebi : ‘Vredim moja vizija će moći da da novi smisao tim elementima'“, rekao je Zulfikarpašić.

(Tanjug)

