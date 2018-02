Špageti „tanjir da poližeš“

Sastojci

500 g makarona ili špageta

3 glavice crnog luka srednje veličine

3-4 paprike (zelene, crvene ili izmešano)

2 paradajza

1 parče šunke (200 grama, recimo)

2 tost kačkavalja (u listićima)

malo ulja ili putera

začini: origano, slatka aleva paprika, ljuta aleva paprika, granule belog luka, so, začin, kari…

Način pripreme

U jednoj velikoj šerpi sa dosta vode skuvati makarone (ili špagete) i dodati malo soli unutra. Mešati stalno da se ne bi zalepili za dno šerpe. Iseckati 3 glavice crnog luka, srednje veličine, i staviti luk da se prži na puteru ili na ulju, tj. da se dinsta, dok ne postane staklast, providan i ako kreće da zagoreva, dodati vode (voda je neophodna jer će na kraju to biti sos, znači dosta vode dodati u toku prženja). Pržiti na dvojci, ili 2,5 i stalno dodavati po malo vode.

Dok se to prži, iseckati 3-4 paprike, crvene, zelene ili mešano, zatim 2 paradajza i jedno parče šunke, sve na sitne komadiće. Onda u onaj luk dodati začine, ja sam eksperimentisao: stavim granule belog luka, slatku alevu papriku, malo ljute aleve paprike, kari, origano i onda to još malo pržiti i dodati sve ono što ste iseckali (dakle, papriku, paradajz, šunku ili sl). Onda to pržiti još malo, ne mnogo, povrće treba da bude toplo i relativno sveže, da zadrži ukus.

Onda u to dodati makarone ili špagete isceđene od vode, ne baš totalno isceđene, može i malo da ostane i to sve dobrano izmešati (trebalo bi da izgleda šareno zbog povrća i makarone bi trebalo da budu crvenkaste od aleve paprike).

Uzeti tost kačkavalj i poređati preko tih dobro izmešanih makarona (meni su bila dosta 2 ta kačkavalja i kupio sam malo kravljeg sira, pa je bilo pola-pola). To zapržiti u rerni zagrejanoj na 150 stepeni i držati u rerni taman dok se kačkavalj fino ne otopi. Jelo možete jesti sa pavlakom. I da ne zaboravim, posoliti sve to dok se prži.

Vreme za pripremu: 45 minuta do sat vremena