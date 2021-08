Jedan specijalni sastojak pravi ogromnu razliku: Testo će svaki put narasti kao ludo

Najbolji trikovi za testo koje će uvek da naraste

– Pre nego što počenete da mesite testo, izvadite puter i jaja iz frižidera i držite ih neko vreme na sobnoj temperaturi.

– Ne preterujte sa količinom praška za pecivo ili kvasca, jer postoji mogućnost da testo naraste previše i pukne.

– Testo stavljajte uvek u zagrejanu rernu, jer sva testa sa praškom za pecivo i kvascem to „traže“. Prilikom spajanja vlažnih i suvih sastojaka dolazi do hemijske reakcije i testo odmah počinje da raste. Sačekajte 10 do 15 minuta od trenutka kada rerna dostigne željenu temperaturu i onda stavite testo u nju.

Zlatni savet: U svako testo stavite jednu supenu kašiku jabukovog sirćeta! Zdravo je, testo bolje naraste, a povrh svega, testu daje odličan „šmek“!

