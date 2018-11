Brusketi s mocarelom

Sastojci

nekoliko kriški hleba

2 čena belog luka

1 crveni luk

maslinovo ulje

svež bosiljak

crne masline

biber, so

paradajz iseckan na kockice

balsamovo sirće

Način pripreme

Najpre iseckati paradajz, crni luk i 1 čen belog luka, dodati biber, so i balsamovo sirće, maslinovo ulje i crne masline, pa iseckati malo svežeg bosiljka po ukusu. Iseći hleb na 1,5 cm debljine (najbolji je hleb star 1 dan) i ispeći ga u rerni dok ne porumeni. Izvaditi hleb i dok je topao, istrljati odozgo čenom belog luka. Iseći mocarelu na krugove debljine 5 milimetara i staviti na hleb, pa ponovo u rernu, da bi se sir malo istopio. Kad je to gotovo, odozgo naneti seckani paradajz sa začinima. Uz to služiti zelenu salatu.

(Milica Đorđević, Stokholm)