Zašto je kupus salata u restoranu toliko ukusna: Tajna je u sastojku koji se dodaje na kraju

Da li i vama kupus salata uvek deluje ukusnije u restoranu? Uz ove trikove, i vi ćete uspeti da spremite isto tako ukusnu salatu.

Tajna dobre salate od kupusa krije se u činjenici da naseckani (ili narendani) kupus odstoji duže nego kad mi spremamo kod kuće za ručak, piše Avaz.

Otkrivamo vam i sastojak koji kupus salatu čini najboljom i daje joj ukus baš kao onoj posluženoj u restoranu.

Sastojci

1 glavica kupusa

so

ulje

sirće

šećer na vrh kašičice

Priprema

Kupus izrendajte ili sitno iseckajte. U činiji pomešajte kupus, ulje i sirće. Rukama ga dobro izgnječite i ostavite da odstoji nekoliko minuta. Bitno je da šećer i so pomešate i dodate na kraju. To se radi na kraju jer ako sipate pre ulja i sirćeta, so će pasti na dno i salata će biti neravnomerno začinjena.

