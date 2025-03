Ako bacate ovu tečnost posle kuvanja ručka, mnogo grešite: Dodajte je u kiflice i biće nikad mekše

Da li ste ikada probali pecivo koje je toliko mekano da se bukvalno topi u ustima? Tajna nije samo u puteru, mleku ili jajima, već u jednom ključnom sastojku koji obično previđamo.

Od hleba i peciva do kolača i peciva, jedan sastojak igra ključnu ulogu u stvaranju lagane i prozračne teksture, a to je skrob. I upravo je to razlog zašto sve više stručnjaka, blogera i uopšte ljubitelja testa koristi skrobnu vodu iz kuvanog krompira prilikom mešenja kiflica.

Zašto je skrob odličan za peciva?

Skrob je jedan od najvažnijih sastojaka u pečenju jer pomaže u stvaranju meke i elastične teksture. Dok mesi testo, ono upija vodu i nabubri, čineći smesu savitljivijom. Ali prava magija se dešava tokom pečenja – tada dolazi do želatinizacije skroba, procesa u kome skrob prelazi u gelasto stanje, dajući pecivu karakterističnu prozračnost.

Dodavanjem skroba (ili sastojaka bogatih skrobom) u testo, povećava se sadržaj vlage, što pomaže da pecivo duže ostane mekano. Zato hleb koji sadrži krompir ili kukuruzni skrob ne stari brzo – ostaje mekan i do nekoliko dana duže.

Kako koristiti skrob u pecivima?

Ako želite da napravite pecivo koje je mekano, prozračno i danima ostaje sveže, isprobajte ove trikove:

Dodajte kuvani i pire krompir – Krompir je prirodno bogat skrobom i čini testo mekšim i vlažnijim. U 500 g brašna možete dodati oko 100-150 g kuvanog krompira.

Koristite vodu iz kuvanog krompira – Krompir tokom kuvanja ispušta skrob u vodu. Umesto obične vode, koristite ovu škrobnu tečnost u istom odnosu za još mekša peciva.

Zamenite deo brašna kukuruznim škrobom – Ako u recept umesto brašna dodate 2 kašike skroba, dobićete svetliju i mekšu teksturu.

Ovaj trik se često koristi sa kolačima i kolačima.

Bilo da koristite krompir, vodu iz krompira za kuvanje ili dodate malo kukuruznog skroba, rezultat će biti neverovatno prozračno i nežno testo.

(Zadovoljna.hr)

