Najlepša uskršnja pamuk pogača po receptu naših baka: Vazdušasta i meka kao duša, a uspeva i početnicima

Kako nijedan praznik ne može da prođe bez pogače, ovog puta želimo da vam pre svega predstavimo tradicionalni recept za Uskršnju pogaču u kojoj će uživati svi ukućani.

Recept za najbolju pamuk pogaču, koji će vas oboriti s nogu.

Potrebno je:

600 g brašna

25 g svežeg kvasca

250 ml mlakog mleka

1 kašičica šećera

1 kašičica soli

1 jaje

100 ml ulja

1 kašika sirćeta

Za premazivanje:

1 jaje

susam

lan

Priprema:

Rernu zagrejte na 200 stepeni.

U jednoj posudi izmrvite kvasac pa dodajte kašičicu šećera i malo brašna i sve izmešajte. Ostavite tako do 10 minuta na naraste. Dodajte jaje, ulje i sirće. Sve umutite pa dodajte postepeno brašno i so. Mesite oko 15 do 20 minuta, da zamesite loptu.

Ostavite pokriveno da naraste. Premesite i podelite na 3 dela.

Svaki deo razvaljajte na traku širine dlana. Premažite uljem pa urolajte u savijenu jufku. Sastavite dve trake pa ih upletite jednu oko druge da liče na pletenicu. Oblikujte pletenicu u krug i spojite krajeve pa prebacite u podmazan pleh.

Treči deo testa razvaljajte na kraću traku pa smestite u sredinu pleha. U centar stavite jaje. Pospite semenom lana i susama. Pustite 20 minuta da naraste.

Pecite pola sata, u rerni zagrejanoj na 200 stepeni.

(Espreso / Alo trpeza)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.