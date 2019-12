Savršeniji posni slavski kolač niste jeli

Sastojci:

1 kg oštrog brašna (tip 400)

4,5 dl vode

1 dl ulja

1 svež kvasac

4 kašičice šećera

2 kašičice soli

Postupak:

Pomešajte ove sastojke dodajući ih lagano dok testo ne postane glatko, a zatim ga ostavite da naraste. Kad dovoljno naraste, podelite ga na 4 dela- 3 jednaka i 1 manji deo.

Premažite pleh uljem (možete i posnim margarinom), zatim ga pospite brašnom u tankom sloju i prvi deo testa rastanjite na veličinu pleha (poželjno je da bude okrugli pleh). Centar tog razvijenog dela tanko namažite uljem.

Sledeći deo, takođe, razvijte u veličini pleha, a zatim ga isecite na 12 jednakih delova i poređajte ih po prvom delu jedan do drugog. Kada to uradite, premažite vrhove trouglova uljem (opet je to centar).

Sa trećim delom testa učinite isto kao i sa drugim i poređajte dobijene trouglove tačno preko onih trouglova od drugog dela.

Vrhove svakog trougla, zatim, preklopite do ivice pleha: vrh gornjeg u levu stranu, vrh donjeg u desnu stranu. Vodite računa da vam precizno stoji trougao na trouglu, da bi vam se cvet prilikom pečenja lepo rascvetao. Kada tako razlistate trouglove, u sredini će ostati upražnjeno mesto koje popunite onim četvrtim, manjim delom testa.

Pogaču ostavite da naraste jedan sat, a zatim je ispecite u rerni zagrejanoj na 200 stepeni.