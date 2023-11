Birajte baš ovakve glavice kupusa za kiseljenje, kad se ukiseli trajaće vam do leta

Za kiseljenje treba birati pljosnatije glavice za tvrdo zbijenim listovima.

Kada govorimo o biranju kupusa za kiseljenje treba znati da nisu sve jednako dobre. Za kišeljenje se obično preporučuje kupus ovalnih, čvrstih glavica, ali manjih svetlozelenih listova. Takođe je dobar i onaj sa pljosnatim glavicama, zbijenih, tamnih listova, ljutkastog ukusa, koji je odličan za sarmu.

Ono što je važno jeste da treba birati manje glavice i one koje imaju čvrsto priljubljene listove toliko da ipak voda i so mogu da dopru do sredine glavice, jer ako ne dopre do sredine glavice, može se desiti da počne da trune. Takođe, posebnu pažnju treba posvetiti uslovima za čuvanje kiselog kupusa. Kupus se stavlja u toku druge polovine novembra ili prve polovine decembra.

Kaca ili bure sa kupusom se drži u prostoru gdje je temperatura vazduha ujednačena tokom zime (najbolje podrum). Bure treba da bude čisto. Kupus se najpre očisti od spoljašnjih listova, zareže koren, pa stavlja u bure tako da koren bude dole kako je kupus rastao.

Zatim se nalije hladnom vodom i na kraju u vodi rastvori 3 kg soli na 100 kg kupusa i prelije. Preko kupusa se potom stavlja kamen i bure se zatvara i ostavlja da se kupus kiseli.

(Espreso/Srbija danas)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.