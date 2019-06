Adetokunbo najkorisniji igrač NBA lige

Košarkaš Milvokija Janis Adetokunbo proglašen je danas za najkorisnijeg igrača (MVP) NBA lige.

Adetokunbo je u izboru za MVP pobedio Pola Džordža iz Oklahome i prošlogodišnjeg osvajača trofeja Džejmsa Hardena iz Hjustona.

Grčki centar dobio je 941 poen, 165 više od Hardena.

„MVP nije statistika i nisu brojke, činjenica je da Džejms Harden ima neverovatne brojke, takodje i Pol Džordž, ali radi se o pobedjivanju. Tokom sezone stvorili smo sjajne navike i držali smo se toga, tako smo imali šansu za pobedu u svakoj utakmici i pobedili u 60 mečeva“, rekao je Adetokunbo.

Primajući nagradu, 24-godišnji Adetokunbo je sa suzama u očima zahvalio svojoj majci i braći i pokojnom ocu, kao i trenerima i saigračima.

„Želim da zahvalim mom ocu. On nije ovde sa mnom. Pre dve godine imao sam cilj, da postanem najbolji igrač lige, da uradim sve što treba da pomognem mojoj ekipi da pobedjuje i da osvojim sve. Svaki put kada zakoračim na parket mislim na moga oca i to me motiviše i tera da napredujem. Čak i kada me boli celo telo, čak i kada mi se ne igra, uvek sam tu i uradim pravu stvar“, rekao je Adetokunbo.

On je u proseku postizao 27,7 poena uz 12,5 skokova u 72 utakmice i predvodio je Bakse do najboljeg skora franšize u regularnoj ligi. Milvoki je stigao do finala Istočne konferencije.

Za najboljeg trenera proglašen je Majk Badenholcer iz Milvokija. Predvodio je Bakse do skora od 60 pobeda i 22 poraza i finala Istočne konferencije, gde je ekipa poražena od šampiona Toronta.

U konkurenciji za najboljeg trenera bili su Majk Maloun iz Denvera i Dok Rivers iz Los Andjeles Klipersa.

Za rukija godine proglašen je Luka Dončić iz Dalasa. On je u glasanju pobedio Deandrea Ejtona iz Finiksa i igrača Atlante Trea Janga.

Najbolji šesti igrač lige je Lu Vilijams iz Los Andjeles Klipersa. On je tu nagradu dobio drugi put uzastopno, a treći put u karijeri. U izboru je pobedio saigrača Montrecla Harela i Domantasa Sabonisa iz Indijane.

Za najboljeg defanzivca lige proglašen je Rudi Gober iz Jute, drugu godinu uzastopno, a u izboru je pobedio Adetokunba i Džordža.

Igrač Tronta Paskal Siakam je igrač koji je ove godine najviše napredovao. On je počeo 79 od 80 utakmica za Reptorse i u proseku je postizao 16,9 poena. U konkurenciji su bili igrač Sakramenta Dearon Foks i Dandjelo Rasel iz Bruklina.

Nagradu za životno delo podelili su Leri Bird i Medžik Džonson.

Trofej za najboljeg saigrača i sportsmena godine dobio je Majkl Konli, koji je nedavno iz Memfisa trejdovan u Jutu.

