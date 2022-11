Adriana Vilagoš nominovana za „Mladu zvezdu u usponu“

BEOGRAD – Mlada srpska atltičarka Andiana Vilagoš nominovana je, zajedno sa još četiri svoje koleginice iz celog sveta, za „Mladu zvezdu u usponu 2022“ u konkurenciji do 20 godina, saopštio je danas Srpski atletski savez.

„Ove nominacije obuhvataju najveća dostignuća u ovoj godini, na Svetskom prvenstvu do 20 godina u Kaliju, SP u Oregonu i drugim događajima širom sveta. Titulu ‘Mlade zvezde’ u usponu izabraće međunarodni tim stručnjaka i njihov izbor biće objavljen na platformama društvenih mreža Svetske atletike početkom decembra. U konkurenciji među pet atletičarki nalazi se i Adriana Vilagoš, koja je ove godine odbranila titulu Svetske šampionke u bacanju koplja u konkurenciji do 20 godina, osvojila srebro na Evropskom prvenstvu za seniore i ima 11. najbolji rezultat na svetu do 20 godina“, navodi se u saopštenju Srpskog atletskog saveza.

Ostale nominovane atletičarke su: Džeklin ČCepkoeč (Kenija) – 3000 m stipl, Fejt Čerotić (Kenija) – 3000 m stipl, Mine de Klerk (Južnoafrička Republika) – bacanje kugle i bacanje diska, Kerika Hil (Jamajka) – 100 m prepone.

(Tanjug)

