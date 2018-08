Agent: Transfer Malkoma u Barselonu osveta Romi

RIM – Transfer brazilskog fudbalera Malkoma u Barselonu iz Bordoa, umesto već u dogovorenu Romu, osveta je rimskom klubu, izjavio je njegov agent Leonardo Kornacini.

Kornacini je objasnio da se na takav potez zato što ga je Roma svojevremeno izigrala oko transfera golmana Danijela Fuzata, koji nije išao preko njega, već drugog menadžera.

„Pregovarali smo oko Fuzata koji je bio jedan od mojih igrača, ali je Roma bila bliža sa drugim agentom, iako nemam ništa protiv njega. Kako su se oni ponašali prema nama kad je bio Fuzato u pitanju, tako smo i mi postupili prema njima. Ukratko, to je bila osveta. Žao mi je što to kažem, ali to je ono što je bilo“, rekao je Kornacini za Tutomerkato.

Kornacini je dodao da je sportski direktor Rome Monći pokkušavao da uključuje i druge posrednike, ali da je Malkom srećan što je potpisao za Barselonu.

Malkom je, dolaska na Nou Kamp, trebalo da bude na letu za Rim kako dovršio prelazak u „vučicu“, ali je ponuda Barselone sve promenila.

