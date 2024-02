Alkaras: Povreda nije toliko ozbiljna

Španski teniser Karlos Alkaras rekao je danas da nije ozbiljnije povređen, uprkos tome što je zbog povrede desnog skočnog zgloba morao da preda meč prvog kola na turniru u Rio de Žaneiru.

Alkaras je noćas posle samo dva gema pri rezultatu 1:1 morao da preda meč prvog kola Brazilcu Tijagu Monteiru.

Španski teniser je izvrnuo zglob u prvom gemu posle samo dva poena. Dobio je lekarsku pomoć i napravio brejk, a nakon što je Monteiro vratio brejk, Alkaras je predao meč.

Alkaras je rekao da povreda nije toliko ozbiljna.

„Ovakve stvari se dešavaju, čak i više na šljaci. To nije bio problem terena, povredio sam se kada sam promenio pravac. To se događa na ovakvoj vrsti podloge“, naveo je on.

Alkaras je dodao da oseća bol dok hoda i da će u toku dana obaviti preglede skenerom.

„Vratio sam se na teren da vidim da li mogu da nastavim. Razgovarao sam sa fizioterapeutom na terenu i odlučili smo da nastavim kako bih video da li će biti bolje. To se nije dogodilo, pa smo izabrali da budemo pažljivi i da predam meč iz predostrožnosti“, rekao je on.

Monteiro je rekao da je čudno proći dalje posle malo vremena na terenu protiv Alkarasa.

„Na terenu nije izgledalo toliko ozbiljno, ali kada sam video snimak na velikom ekranu, to je bilo ozbiljno izvrtanje zgloba. Sada mogu samo da navijam da se oporavi, on je velika zvezda, dominantan igrač nove generacije“, rekao je brazilski teniser.

Alkaras je prošle godine bio finalista, a 2022. godine osvojio je turnir u Rio de Žaneiru.

(Beta)

