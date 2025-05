Arteta: Najbolji tim je izgubio u ovom dvomeču

Trener fudbalera Arsenala Mikel Arteta izjavio je da smatra da je njegov tim bio najbolji u Ligi šampiona ove sezone i dodao da je rezultat dvomeča polufinala protiv Pari Sen Žermena, u kom je njegova ekipa izgubila, trebalo da bude veoma drugačiji.

„Jako sam ponosan na igrače, mislim da smo bili najbolji tim u ovom takmičenju koliko sam mogao da vidim, ali smo ispali“, naveo je Arteta, a preneo Bi-Bi-Si (BBC).

Arsenal nije uspeo da se plasira u finale Lige šampiona, pošto je u sredu u revanš utakmici polufinala, na gostujućem terenu u Parizu, izgubio od Pari Sen Žermena 1:2.

Francuski klub je u prvoj utakmici dvomeča u Londonu pobedio 1:0 pa je u finale prošao ukupnim rezultatom 3:1.

„Mislim da je najbolji tim izgubio u ovom dvomeču. Naročito kroz 160 minuta. I klupa Pari Sen Žermena mi je isto to rekla. Govoreći o zaslugama, mislim da smo zaslužili mnogo više. Kada se analiziraju obe utakmice, oba puta je najbolji igrač bio njihov golman (Đanluiđi Donaruma). Liga šampiona se odlučuje u šesnaestercima i on im je doneo pobedu. Jer očigledno je da je sada posle 20 minuta i onoga što se desilo u Londonu, rezultat trebalo da bude veoma drugačiji“, rekao je Arteta, a preneo sajt kluba.

Arteta je izjavio da šanse koje su njegovi igrači stvorili obično budu pretvorene u pogotke, ali da je golman Pari Sen Žermena Đanluiđi Donaruma napravio razliku svojim odbranama u ovom dvomeču.

„Veoma sam ponosan što sam trener ovim igračima, šanse koje smo stvorili obično budu pretvorene u pogotke. Ali opet, ponekad morate da pohvalite to što je golman uradio, on im je doneo pobedu u obe utakmice. I to vam je potrebno da biste pobedili u takmičenju, neko u jednom od dva šesnaesterca mora da uradi nešto posebno da bi vam doneo pobedu, i to je bila razlika“, kazao je trener Arsenala.

Arteta je dodao da može da izvuče dosta dobrih stvari iz igre svoje ekipe, ali da je jako potresen što njegov tim nije uspeo da izbori plasman u finale.

„Dakle, mogu da izvučem mnogo pozitivnih stvari i veoma sam ponosan na tim. Moramo da uđemo u takmičenje u ovoj fazi sa punim sastavom, svima na raspolaganju, u najboljem stanju. To nismo imali, pa ostavimo to po strani. To je i dalje tim koji sam video sada protiv, verovatno jedne od najboljih, ako ne i najbolje ekipe u Evropi, to me čini jako ponosnim, ali u isto vreme sam tako uznemiren, toliko iznerviran što to nismo uspeli da ostvarimo. Još jedna stvar je da očigledno protivnik na ovom nivou ima kvalitet da isporuči kao što je Donaruma uradio“, naveo je trener Arsenala.

Trener Arsenala je pohvalio kapitena Pari Sen Žermena Markinjosa na sposobnosti da se podigne posle svakog neuspeha i dodao da je on pravi primer toga kakav pristup treba da ima igrač koji igra na najvišem nivou.

„Ako moji igrači imaju strah od pravljenja sledećeg koraka, onda ne mogu da igraju fudbal na najvišem nivou. Najbolji primer imate u drugoj svlačionici u Markinjosu, koji je 11 puta u ovom klubu pokušao da osvoji Ligu šampiona, ali bez uspeha. On im je kapiten. Sad ćemo da vidimo da li će osvojiti. Dakle, 11 puta su morali da padnu i da se podignu. Pogledaj se u ogledalo i nauči da ako želiš da se baviš ovim sportom i želiš da se takmičiš i da budeš veoma blizu svih trofeja, moraš da se nosiš sa tim. Boli, ali moraš da se nosiš sa tim“, zaključio je Arteta.

(Beta)

