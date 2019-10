Atanasijević: Kovač je verovao u nas, čak i kad mi nismo

BEOGRAD – Korektor odbojkaške reprezentacije Srbije Aleksandar Atanasijević rekao je da osvajanje evropskog zlata vratilo samopouzdanje igračima i da su postali svesni da mogu da se nose sa svim rivalima.

Srbija je u fianlu EP u Parizu pobedila Sloveniju 3:1 posle preokreta, osovojivši treće evropsko zlato u istoriji.

„Finale u Parizu je možda bila utakmica naših karijera, našhih života. Uspeli smo da osvojimo evropsko zlato, koje nam mnogo znači. Pre svega na samopouzdanju i sada smo svesni da možemo da se nosimo sa bilo kojom evropskom reprezentacijom“, rekao je Atanasijević Tanjugu.

Odbojkašu Peruđe ovo je drugo zlatno odličje na prvenstvima Starog kontinenta, pošto je i 2011. godine bio u reprezentaciji Srbije koja se popela na evropski tron.

Atanasijević je tada u timu Igora Kolakovića imao drugačiju ulogu, jer na njegovoj poziciji igrao legendarni Ivan Miljković.

Osam godina kasnije, on se izdvojio kao jedan od lidera ove generacije odbojakša.

„Tada sam imao 21 godinu i kada sam prolazio ispod terase Starog dvora, pomislio sam da bih voleo da se jednog dana nađem na balkonu i u drugoj ulozi, kao bitan šraf u ekipi. Igrački tada nisam mnogo doprinosio, ali sam pokušao da motivišem starije igrače da daju svoj maksimum. To je bila moja prva medalja osvojena sa reperezentacijom. Sigurno je da mi je draga, ali ova iz Pariza je mnogo vrednija.“

Srbija je na minulom EP dominantno doslsla to titule, sa devet pobeda iz devet mečeva, a Atanasijević je istakao da je meč sa Ukrajinom bio prekretnica.

„Svaka utakmica je na svoj način bila teška, ali protiv Ukrajine bila je najteža. Dobili smo ih 3:2, gubili skoro 2:0 u setovima… Uspeli smo da se vratimo kao ekipa. Možda je ta utakmica bila prekretnica, gde smo shvatili da kao želimo da odemo daleko na EP, moramo da igramo kao tim“.

Posle neuspeha na kvalifikacionom turniru za Olimpijske igre u Bariju, usledila je ostavka tadašnjeg selektora Nikole Grbića.

Slobodan Kovač je tada preuzeo demotivisan tim, od kojeg javnost nije očekivala uspeh na Evropskom prvenstvu.

„Boba je zaista ‘lud’ trener. On nam je od prvog dana govorio da smo mi vrhunski igrači, da veruje u nas, da možemo da budemo oni pravi… Kada ti to neko ponavlja iznova i iznova, ubedite u to. On je verovao u nas i kada niko nije, to nije fraza. Zaista je tako bilo. Verovao je i ta vera se isplatila. Nismo ni mi očekivali da dođemo do evropskog trona, posle tih kvalifikacija u Bariju i poraza od Italije. Možda je ta utakmica pomogla da u svojim glava shvatimo da moramo da damo više. To smo na EP uradili“.

Srbija će drugu priliku za olimpijsku vizu imati u Berlinu, gde je u januaru očekuje evropski kvalifikacioni turir, na kom će osam selekcija traziti kartu za Tokio.

„Te kvalifikacije će biti mnogo teže takmičenje od EP. Sada znamo kako treba da igramo, znamo šta nam je činiti. Sve je na nama“, zaključio je Atanasijević.

(Tanjug)