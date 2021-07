Atlanti nedovoljno Bogdanovićevih 28 poena, Milvoki na korak od finala (VIDEO)

Košarkaši Milvokija pobedili su prošle noći na svom terenu Atlantu sa 123:112 i tako poveli sa 3:2 u finalu Istočne konferencije NBA lige.

Bakse jedna pobeda deli od plasmana u prvo veliko finale još od 1974. godine, a do ovog trijumfa stigli su bez pomoći prve zvezde tima Janisa Adetokunba.

Milvoki je već u prvoj deonici stigao do 20 poena prednosti i nije je ispuštao do kraja utakmice, a za to su bila zaslužna četvorica startera.

Predvodio ih je Bruk Lopez sa 33 poena, Kris Midloton je ubacio 26, Džru Holidej 25, a Bobi Portis 22 poena. Midlton je upisao i 13 skokova i šest asistencija, a Holidej 13 uspešnih dodavanja i šest skokova.

Atlantu, koja je takodje igrala bez najveće zvezde Trea Janga, predvodio je srpski reprezentativac Bogdan Bogdanović sa 28 poena. Bogdanović je ubacio sedam trojki iz 16 pokušaja, a upisao je i pet skokova i četiri asistencije.

Džon Kolins i Danilo Galinari su dodali po 19 poena za poraženi tim, dok je Lu Vilijams utakmicu završio sa 17 postignutih poena.

Šesta utakmica ove serije na programu je u noći izmedju subote i nedelje u Atlanti, a pobednik će se za šampionski prsten boriti sa Finiksom.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.