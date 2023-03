Atletik: Ilkaj Gundogan prelazi u Barselonu na kraju sezone bez obeštećenja?

LONDON – Kapiten Mančester sitija i nemački fudbalski reprezentativac Ilkaj Gundogan mogao bi na kraju sezone da nastavi karijeru u Barseloni, prenosi britanski Atletik.

Gundogan je 2016. godine stigao u Mančester siti iz Borusije Dortmund, a do sada je odigrao 290 utakmica za engleski klub i postigao je 53 gola. On ima ugovor sa Mančester sitijem do kraja sezone.

Atletik tvrdi da postoje male šanse da nemački fudbaler produži saradnju sa engleskim šampionom, pošto Gundogan i rukovodstvo Mančester sitija ne mogu da se dogovore oko uslova novog ugovora.

Nemački reprezentativac bi u tom slučaju prešao u Barselonu bez obeštećenja. On bi trebalo da potpiše višegodišnji ugovor sa Barselonom, a spreman je da prihvati manju platu od one koju je imao u Mančester sitiju.

Menadžeri nemačkog fudbaleri nisu želeli da komentarišu ove informacije, već su istakli da su sve opcije moguće.

Gundogan je za reprezentaciju Nemačke odigrao 66 utakmica i postigao je 17 golova.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.