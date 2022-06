Barseloni propada dogovor s Levandovskim?

MADRID – Španski fudbalski velikan Barselona mogla bi da ostane bez napadača Roberta Levandovskog, izjavio je danas predsednik španske La lige Havijer Tebas.

Poljski golgeter zahtevao je od Bajerna da ga pusti da se preseli na Kamp nou jer je postigao načelan dogovor sa Kataloncima, ali Barseloni finansijska situacija ne dozvoljava da registruje nove fudbalere.

„Barselona dobro zna kakva su pravila La lige i kakva je njena finansijska situacija, kao i šta mora da uradi da bi dovela nove igrače. Ne znam da li će prodati De Jonga ili Pedrija, ali oni znaju šta je potrebno, a to je povećanje prihoda. Barselona je poslednjih godina imala puno akumuliranih gubitaka koje je mogla da izbegne da je punila zalihe kao što je to, na primer, radio Real. Dok ih je Barselona praznila. Zato sada ne može da registruje Levandovskog“, izjavio je Tebas za španske medije.

Predsednik Barselone Đoan Laporta optužio je Tebasa da radi protiv interesa katalonskog kluba.

„Tebas bi se trebalo da se suzdrži od takvih komentara da li Barselona može ili ne može da dovodi fudbalere, jer to šteti interesima našeg kluba. On radi upravo to, šteti interesima Barselone“, rekao je Laporta.

Barselona još ne može da registruje vezistu Franka Kesija i Andreasa Kristensena koji su u Španiju došli kao slobodni igrači.

(Tanjug)

