Ben Sulajem: Vozači F1 neće smeti da daju političke izjave bez saglasnosti

LONDON – Predsednik Međunarodne automobilske federacije (FIA) Mohamed Ben Sulajem izjavio je danas da vozači Formule 1 od ove sezone neće smeti da daju političke, verske i lične izjave, bez prethodne saglasnosti ove federacije, prenosi „Skaj sport“.

Vozači F1 koji budu davali ove izjave bez odobrenja čelnika FIA biće sankcionisani, naveo je Ben Sulajem posle ažuriranja Međunarodnog sportskog kodeksa.

„Zabrinuti smo za ‘izgradnju mostova’. Možete da koristite sport za mirovne razloge… Ali jedna stvar koju ne želimo je da FIA služi kao platforma za privatne lične agende. Udaljićemo se od sporta. Šta vozači rade najbolje? Voze. Oni su tako dobri u tome, oni prave posao, oni prave šou, oni su zvezde. Niko ih ne sprečava“, rekao je Ben Sulajem.

Prvi čovek FIA je je istakao da postoje i druge platforme preko kojih vozači mogu da iskažu lični stav.

„Ako imam svoj privatni stav, to ne znači da ću da koristim FIA da ga iskažem. Verujem da bi FIA trebalo da bude neutralna. Za bavljenje ovim sportom potrebne su nam superzvezde. Ako postoji nešto, tražite dopuštenje. Ako ne, ako napravite bilo kakvu grešku, to je kao prebrza vožnja kroz boks. Ako to učinite, vrlo je jasno šta sledi“, istakao je Ben Sulajem.

(Tanjug)

