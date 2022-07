Bergvajn: Mrzeo sam Ajaks i slavio kad je ispao od Totenhema

AMSTERDAM – Najskuplje pojačanje u istoriji fudbalskog kluba Ajaks, Holanđanin Stiven Bergvajn, priznao je danas da je mrzeo klub iz Amsterdama i da mu je bilo drago kada su „kopljanici“ 2019. godine ispali od Totenhema u polufinalu Lige šampiona.

Bergvajn je rođen u Amsterdamu, fudbal je počeo da igra u akademiji Ajaksa, ali tamo nije dobio tretman kakav zaslužuje, pa je prešao u redove ljutog rivala PSV Ajndhovena, gde je i počeo profesionalnu karijeru.

Proveo je šest godina u PSV, 2020. godine prešao u Totenhem, da bi ga Ajaks ovog leta platio 31,25 miliona evra i učinio najskupljim pojačanjem u istoriji kluba i holandske Eredivizije.

„Bilo mi je fantastično u PSV. Ne mogu nijednu lošu reč o njima da kažem. Tamo sam postao igrač i čovek kakav sam danas. Mrzeo sam Ajaks u to vreme. Ne zato što smo bili rivali, što sam nosio dres PSV, nego zbog svega što sam doživeo u klubu, zbog načina na koji su me tretirali. Ipak, posle godinu, dve me je to prošlo, ostavio sam sve iza sebe“, izjavio je Bergvajn za dnevni list Algemen Dagblad iz Roterdama.

Ajaks je u polufinalu Lige šampiona tragično ispao od Totenhema 2019. godine. Tim iz Amsterdama imao je prednost iz Londona (1:0) i vođstvo od 2:0 na svom stadionu, ali je Brazilac Lukas Mura het-trikom odveo „pevce“ u finale, u kom su poraženi od Liverpula u Madridu sa 2:0.

„Tada smo mi ispali u grupi, a Ajaksu je išlo sjajno. Naravno da je bilo ljubomore kada gledate svog najvećeg rivala kako mu ide dobro. Tada sam bio srećan što je Ajaks ispao u polufinalu, jer mi je želja bila da mi igramo tamo, a ne oni. Da li mi je sad žao zbog toga? Ne, pričam onako kako je bilo“, priznao je Bergvajn i dodao da na kraju ipak nije mogao da odbije Ajaks:

„Možda bi za mnoge druge to bio rizičan potez, ali ja sam napravio najbolji izbor za moju karijeru. Ne možete da kažete „ne“ kad dođe Ajaks i traži vas“.

Fudbaleri Ajaksa i PSV sastaće se večeras (20.00) na „Johan Krojf areni“ u Amsterdamu u Superkupu Holandije.

(Tanjug)

