Bernadeski: Dušan Vlahović je izvanredan igrač

RIM – Povremeni italijanski reprezentativac Fernando Bernadeski izjavio je danas da je napadač Juventusa i srpski reprezentativac Dušan Vlahović izvanredan igrač, prenosi Tutosport.

Bernadeski (29) je trenutno član Toronta, a pre toga je pet sezona igrao za Juventus. On je 2017. godine iz Fiorentine prešao u Juventus.

Fudbaler Toronta se osvrnuo na formu Vlahovića, koji je prošle godine stigao u Juventus iz Fiorentine.

„Kada napravite takav transfer sve se zaista promeni. Iz tima kao što je Fiorentina, koji je sjajan klub, pređete u Juventus gde na svakom meču morate da pobedite. Tada i shvatite da u timu kakav je Juventus se prihvataju samo pobede i golovi. Nema priče, samo se učinak gleda. Faza prelaska je veoma delikatna, iziskuje promenu mentaliteta. Više nije sve na tebi kao igraču i čoveku kao što je u Fiorentini, već je neophodno dati se u službu tima što je najveća poteškoća“, rekao je Bernardeski.

On je istakao da se Vlahović odlično snašao u Juventusu.

„Može mnogo toga da se kaže o njemu, ali je Vlahović pre svega izvanredan igrač. Ukoliko ne postigneš gol na tri ili četiri utakmice u Fiorentini to prođe neopaženo, ali u Juventusu u takvoj situaciji pritisak i odgovornost rastu. Nije to ni loše, ako igrač shvati na pravi način. Sve to je proces rasta koji igrač mora da prođe. Tako se postaje odgovorniji, mentalno i fizički jači. Očekivanja vas teraju da više radite kako biste ih ispunili. I u takvim situacija rastete kao igrač“, zaključio je Bernadeski.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.